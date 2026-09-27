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Babišův kanál pravdy hlásí úspěchy. Opozice jsou podvodníci, pseudoexperti a problém je zase někde jinde

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Andrej Babiš opět otevřel nedělní vysílání z politického vesmíru, v němž všechny dobré zprávy…
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, foto: inregion.cz, Šárka Konečná

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, foto: inregion.cz, Šárka Konečná

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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

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