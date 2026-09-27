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White Star Line: Příběh společnosti, která stojí za stavbou Titaniku a dalších legendárních lodíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Historie plavební společnosti White Star Line se začala psát již v polovině 19. století. Od té doby se firmě podařilo spustit na vodu celou řadu plavidel, která se nesmazatelně zapsala do naší historie.
White Star Line: Příběh společnosti, která stojí za stavbou Titaniku a dalších legendárních lodí
Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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