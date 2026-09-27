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Tragická nehoda u Zlína. Auto plné mladých lidí vyjelo ze silnice, jeden zemřel

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Tragická dopravní nehoda se stala v neděli v noci u Zlína, v místní části Malenovice. Osmnáctiletý řidič tam vyjel ze silnice a narazil do stromu. Stejně starý spolujezdec zemřel.
Tragická dopravní nehoda se stala v neděli v noci u Zlína, v místní části Malenovice. Foto: HZS Zlínského kraje

Tragická dopravní nehoda se stala v neděli v noci u Zlína, v místní části Malenovice. Foto: HZS Zlínského kraje

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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