Narcisy, hyacinty i kosatce: 20 běžných zahradních květin, které mohou otrávit děti i psy. Většina Čechů je sází bez tušení

Dnes se ponoříme do fascinujícího a zároveň nebezpečného světa běžných zahradních rostlin, které představují riziko jak pro lidi, tak i pro domácí zvířata. Pojďme prozkoumat temnou stránku zahrady a udělat si v ní jednou provždy jasno.
Hyacinty: Voňavé nebezpečí
Hyacinty (
Hyacinthus) jsou oblíbené pro své zářivé barvy a omamnou vůni. Často jsou ozdobou jarních zahrad a naplňují vzduch svou sladkou vůní. Cibulky hyacintů však obsahují kyselinu šťavelovou, sloučeninu, která může při požití způsobit řadu nepříjemných příznaků, jak varuje web Vetmedi. Problémy může způsobit nejen požití; manipulace s cibulkami bez rukavic může vést k podráždění kůže nebo alergickým reakcím. Zdroj fotografie: Pixabay Když si představíte zahradu, možná budete mít na mysli klidné útočiště plné barevných květů. Ne všechny jsou však bezpečné. Narcisy: Krásné, ale smrtelně nebezpečné
Narcisy (
Narcissus) jsou další oblíbenou zahradní květinou, která může způsobit vážné zdravotní problémy. Celá rostlina je jedovatá, ale cibule je podle webu PlewsGardenDesign nebezpečná nejvíc, a to kvůli koncentraci lycorinu, alkaloidu známého svými emetickými vlastnostmi. Chryzantémy: Nejen na parádu
Všechny části rostliny listopadek (
Chrysanthemum) obsahují pyrethriny, přírodní insekticidy, které mohou být toxické pro lidi i domácí zvířata. Požití může mít za následek nevolnost, zvracení, průjem a ve vzácných případech i závažnější příznaky, jako je podráždění kůže nebo alergické reakce. Výjimkou je chryzantéma jedlá ( Chrysanthemum coronarium), která se používá při vaření. Zdroj fotografie: Depositphotos Břečťan, konvalinka, lilie i rododendron jsou jedovaté, držte od nich děti dál. Lilie: Krása s žihadlem
Další běžnou zahradní rostlinou, která skrývá nebezpečné tajemství, jsou lilie (
Lilium). Konzumace jakékoliv části může způsobit pálení v ústech, otok rtů, jazyka a hrdla a také potíže s polykáním. Více psali Chalupáři-Zahrádkáři o liliích v tomto článku. Kosatce: Barevné riziko
Kosatce
(Iris) dodají každé zahradě barevný nádech, ale nejsou bez rizika. Obsahují totiž toxickou sloučeninu iridin a další glykosidy, které mohou při konzumaci způsobit značné zažívací potíže. Pozor tedy na ně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři