Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Celerová pomazánka s vejcem a jogurtem: Jednoduché mazání na chlebíčky i k večeři

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Skvělá volba pro dny, kdy potřebuji rychle udělat něco na večeři, svačinu do krabičky nebo pohoštění k pečivu. Celerová pomazánka u nás doma funguje překvapivě dobře i na ty, kteří se celeru běžně spíš vyhýbají, protože ho zjemní vejce, bílý jogurt a trocha majonézy. Přidávám do ní i mrkev a jemně nakrájený salám, takže je sytá, barevná a hotová za chvilku.
Obrázek k receptu na Celerovou pomazánku: Jednoduchá a chutná klasika na chlebíčky i večeři

Obrázek k receptu na Celerovou pomazánku: Jednoduchá a chutná klasika na chlebíčky i večeři

Zdroj: Zdroj: Vaření s Jančou, se souhlasem, Recept na Celerovou pomazánku: Jednoduchá a chutná klasika na chlebíčky i večeři
Reklama
Další články z Cooky.cz
Rychlé a jednoduché housky s mákem, kmínem nebo hrubou solí: Bez robotu a nezaberou půl dne
Rychlé a jednoduché housky s mákem, kmínem nebo hrubou solí: Bez robotu a nezaberou půl dne
Perníkové řezy s marmeládou a máslovým vanilkovým krémem, sypané kakaem nebo čokoládou
Perníkové řezy s marmeládou a máslovým vanilkovým krémem, sypané kakaem nebo čokoládou

Perník na plech bývá vděčný, ale občas trochu nudný. Tady ho zachraňuje vanilkový krém, vrstva marmelády a...

Bleskový borůvkový koláč ze strouhaného těsta, co zvládne každý
Bleskový borůvkový koláč ze strouhaného těsta, co zvládne každý

Borůvkový koláč má jednu velkou výhodu: nemusí vypadat jako z výlohy cukrárny, aby zmizel z plechu...

Pekáč plný buřtů a zeleniny: Buřty na pivu jsou skvělou večeří i chuťovkou k pivku
Pekáč plný buřtů a zeleniny: Buřty na pivu jsou skvělou večeří i chuťovkou k pivku

Když se u nás doma sejde rodina a večer se protáhne na zahradu nebo na chalupu, často končím u jednoho...

Povidloň Šumavský: Dezert z hustých švestkových povidel, který překvapí každého, kdo ho poprvé ochutná
Povidloň Šumavský: Dezert z hustých švestkových povidel, který překvapí každého, kdo ho poprvé ochutná

Povidloň jsem poprvé ochutnala na výletě na Šumavě a od té doby ho peču doma každou zimu. Dvě vrstvy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.