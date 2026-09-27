Celerová pomazánka s vejcem a jogurtem: Jednoduché mazání na chlebíčky i k večeři

K celeru jsem si hledala cestu dost dlouho. Jako dítě jsem ho vlastně ani moc neznala, u nás na slovenské vesnici se v kuchyni nepoužíval nijak často. Když jsem později zjistila, jak chutná syrový, žádné nadšení se nekonalo. Změnilo se to až ve chvíli, kdy jsem ho ochutnala uvařený v polévce a potom nastrouhaný v pomazánce. Tam mi najednou začal dávat smysl. Když je potřeba rychlá večeře, něco do krabičky nebo obyčejná pomazánka k pečivu, tahle celerová se u nás hodí skoro pokaždé. A překvapivě ji snesou i lidé, kteří jinak nad celerem krčí nos. Výraznost mu zjemní vejce, bílý jogurt a trocha majonézy. Přidávám ještě mrkev a nadrobno pokrájený , takže je pomazánka sytější, barevnější a hotová bez dlouhého postávání u linky. Junior salám
Dobré na ní je, že se nemusí držet na milimetr přesného předpisu. Někdy ji trochu
zakápnu citronem, jindy do ní přihodím kousek nebo nastrouhám trochu sýra. kyselé okurky Základ ale nechávám stejný: jemně strouhaný celer, vejce a krémové pojivo z jogurtu s majonézou. Pak není zbytečně těžká a dobře se maže i na obyčejný chleba, třeba jen tak k večeři.
Můj tip: Pokud vám syrový celer připadá příliš ostrý, po nastrouhání ho lehce osolte a nechte 10 minut stát. Pustí trochu šťávy. Potom ho jen zlehka vymačkejte. Chuť se zklidní a pomazánka nebude zbytečně řídká. Recept na svěží celerovou pomazánku
Doba přípravy: 20 minut Doba odležení: 15 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat 1/2 malého celeru 4 vejce 150 g junior salámu 1 mrkev 1 malý bílý jogurt 2 lžíce majonézy 1 lžička soli 1/2 lžičky pepře Postup přípravy domácí pomazánky z celeru
1. Začněte tím, že uvaříte
vejce natvrdo. Obvykle jim stačí 9 až 10 minut od chvíle, kdy se voda začne vařit. Pak je dejte do studené vody, nechte zchladnout a oloupejte.
2.
Celer a mrkev očistěte a nastrouhejte najemno do větší mísy. Čím jemnější struhadlo použijete, tím lépe bude pomazánka držet pohromadě a nebude z pečiva padat. Zdroj: Vaření s Jančou, Připravíme si suroviny na přípravu pomazánky,
3.
Junior salám nakrájejte na malé kostičky. Nastrouhat ho můžete také, ale drobné kousky jsou v pomazánce příjemnější, protože se úplně neztratí. Zdroj: Vaření s Jančou, Tuhé suroviny si nastrouháme do misky.
4. Oloupaná
vejce natvrdo nasekejte najemno, případně je protlačte přes mřížku na vejce. Přidejte je do mísy k celeru, mrkvi a salámu.
5. Přidejte
bílý jogurt a 2 lžíce majonézy. Směs má být krémová a dobře roztíratelná, ne ale tekutá. Kdyby působila příliš hustě, vmíchejte ještě jednu lžíci jogurtu. Zdroj: Vaření s Jančou, Přidáme nastrouhané vajíčko a tekuté ingredience.
6. Dochuťte ji, tedy přidejte
sůl a pepř. Potom všechno důkladně promíchejte, aby celer nezůstal jen v jedné části mísy a chuť byla všude stejná.
7. Hotovou pomazánku uložte alespoň na
15 minut do lednice. Krátké odležení jí udělá dobře. Celer trochu změkne a chutě se propojí lépe než při okamžitém podávání.
8. Podávejte ji na
čerstvém chlebu, rohlíku, bagetě nebo na menších opečených toastech. Dobře přikrytá vydrží v lednici asi 1 až 2 dny, nejchutnější ale bývá v den přípravy a druhý den ráno. Rady z domácí kuchyně k přípravě celerové pomazánky Pokud chcete lehčí verzi, uberte majonézu a nahraďte ji větším množstvím bílého jogurtu. Výraznější chuť dodá pár kapek citronu nebo lžička najemno nasekané kyselé okurky. Kdo má rád svěžejší a barevnější pomazánky, může přidat trochu pažitky nebo jiných čerstvých bylinek.
Na chlebíčky ji mažte raději až krátce před podáváním. Pečivo zůstane pevnější a nenasaje tolik vlhkosti.
Když pomazánku připravujete dopředu pro návštěvu, nechte si bokem trochu jogurtu. Po odležení ho můžete vmíchat zpátky do směsi. Celer i vejce si část vlhkosti vezmou a pomazánka pak bude zase vláčnější.
Jestli vám syrový celer nesedí nebo je na vás chuťově moc silný, přelijte ho zhruba na půl minuty horkou vodou a potom zchlaďte. Jen ho pak opravdu dobře osušte, jinak pomazánka zřídne.
Místo junior salámu se dá použít šunkový salám, měkký turistický salám nebo kvalitní šunka nakrájená nadrobno. Pokud chcete pomazánku bez uzeniny, salám vynechte a přidejte trochu sýra.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem , text částečně upraven AI Vaření s Jančou