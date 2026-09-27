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Nad Atlantikem se rozprostírá obří pás. Během několika dní změní počasí v Evropě

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Po několika teplých dnech začíná do západní Evropy znovu výrazněji promlouvat Atlantik. Rozsáhlé frontální systémy už v neděli přinesly silný déšť a vítr do Irska a Británie, další deštivé počasí se má v průběhu příštího týdne dostávat také nad Francii a další části západní Evropy.
Nad Atlantikem se rozprostírá obří pás. Během několika dní změní počasí v Evropě

Nad Atlantikem se rozprostírá obří pás. Během několika dní změní počasí v Evropě

Zdroj: Generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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