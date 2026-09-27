Nad Atlantikem se rozprostírá obří pás. Během několika dní změní počasí v Evropě

Výrazná změna počasí dorazila v neděli 27. září nejprve na Britské ostrovy. Irská meteorologická služba Met Éireann upozornila na silný, místy bouřkový déšť, který mohl způsobit lokální záplavy, zhoršenou viditelnost a komplikace v dopravě. V Severním Irsku platila výstraha před vydatným deštěm a na moři meteorologové varovali také před silným větrem. Britský Met Office očekával během dne postup fronty od západu na východ, přičemž nejvytrvalejší srážky měly zasáhnout především západní a severozápadní části země.
Atlantik zůstane aktivní i v dalších dnech
Klidnější pondělí nemá podle britských meteorologů vydržet dlouho. Už v úterý se má k Británii přiblížit hlubší oblast nízkého tlaku vzduchu, která přinese další déšť a zesilující vítr. Met Office upozorňuje, že přesná dráha a intenzita tlakové níže ještě nejsou jisté, nejvydatnější srážky se však podle současných výpočtů čekají opět hlavně na západě a severozápadě Británie. Nestabilní počasí má pokračovat také na začátku října.
Rozsah dění nad Atlantikem ukázaly už satelitní snímky z 24. září. Francouzská meteorologická služba Météo-France tehdy popsala rozsáhlou atmosférickou poruchu sahající od oblasti Floridy směrem k Islandu přes několik tisíc kilometrů. Systém se stáčel kolem hluboké tlakové níže s minimálním tlakem kolem 960 hPa. Nad západní Evropou jej v té době ještě blokovala oblast vysokého tlaku, která udržovala ve Francii a Španělsku slunečné a velmi teplé počasí.
Déšť se postupně dostane dál do Evropy
Také ve Francii se ale situace začne měnit. Météo-France očekává v pondělí 28. září bouřky v pásu od Nové Akvitánie směrem k severu země. V úterý má déšť dorazit do Bretaně a ve středu 30. září už zasáhnout západní polovinu Francie. Na čtvrtek 1. října meteorologové předpokládají deštivější počasí na většině francouzského území a zejména na jihovýchodě nevylučují výraznější srážkové úhrny. Přitom ještě v neděli se ve velké části Francie teploty pohybovaly nad 30 stupni.
Podobný přechod se rýsuje také v Nizozemsku. Tamní meteorologický ústav KNMI očekává v úterý a ve středu mimořádně teplé počasí s maximy mezi 25 a 30 stupni. Od středečního večera a během čtvrtka už ale předpověď počítá s deštěm a poklesem teplot. Vývoj tak ukazuje na postupné prosazování vlhčího a proměnlivějšího počasí od Atlantiku do západní části evropského kontinentu.
Zdroje: Météo-France, Met Office, Met Éireann, KNMI