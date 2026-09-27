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Péřová buchta s pudinkem a smetanovou polevou: Nadýchaný kynutý moučník s tak jemnou strukturou, že se doslova rozplývá na jazyku

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Péřová buchta je přesně ten typ dezertu, který chutná snad úplně všem – dětem, babičkám i těm, kteří tvrdí, že sladké nemají rádi. Horký pudink vlitý na syrové těsto a zakysaná smetana rozetřená ještě na teplou buchtu dělají z jednoduchých surovin něco, na co se nezapomíná.
Obrázek na recept na péřovou buchtu

Obrázek na recept na péřovou buchtu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na péřovou buchtu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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