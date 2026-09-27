Péřová buchta s pudinkem a smetanovou polevou: Nadýchaný kynutý moučník s tak jemnou strukturou, že se doslova rozplývá na jazyku

Péřovou buchtu mám spojenou s dětstvím. Babička ji vytahovala z trouby, v bytě se držela vůně vanilky se skořicí a než stihla trochu vychladnout, jeden roh už obvykle chyběl. Dlouho jsem ji brala jako něco, co umí hlavně babičky. Až nedávno jsem ji upekla sama a překvapilo mě, jak nenáročný moučník to vlastně je. Na plechu přitom vypadá, jako by dal mnohem víc práce: nadýchané těsto, uvnitř měkká pudinková vrstva a nahoře zakysaná smetana. Tahle kombinace drží pohromadě bez velkého vysvětlování.
Na péřové buchtě mě pořád baví hlavně ta chvíle, kdy se
horký lije na syrové těsto. Člověk má skoro pocit, že to nemůže dopadnout dobře. Jenže zrovna tenhle krok stojí za její pudink neuvěřitelnou vláčností. Pudink se během pečení zčásti vpije do těsta, zčásti zůstane jako jemná krémová vrstva. Výsledek je buchta, která se pod vidličkou spíš rozpadá, než krájí. U nás doma většinou mizí ještě tentýž večer; přes noc ji dávám do lednice jen ve chvíli, kdy upeču rovnou dva plechy.
Můj tip zní: Pudink lijte na těsto hned po uvaření, dokud je opravdu horký. Ne vlažný, ne odstátý. Vysoká teplota pomůže tomu, aby se rozlil do souvislé vrstvy a při pečení se správně propojil s těstem. Když budete čekat, pudink začne houstnout a na povrchu zůstanou nerovné kopečky, které se pak při krájení chovají dost neochotně. Recept na nadýchanou péřovou buchtu s pudinkem a zakysanou smetanou
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina aktivní práce + chlazení přes noc Ingredience k přípravě Z čeho udělat těsto 200 g hladké mouky 200 g moučkového cukru 4 vejce 100 ml oleje (slunečnicový nebo řepkový) 3 lžíce vlažné vody 1 prášek do pečiva špetka soli Pudinková vrstva 2 sáčky vanilkového pudinkového prášku 800 ml mléka cukr podle chuti (obvykle 3 až 4 lžíce) Smetanová poleva 400 g zakysané smetany 1 vanička vanilkového tvarohu moučkový cukr podle chuti skořicový cukr na posypání Postup přípravy pudinkové péřové buchty
1.
Předehřejte troubu na 180 stupňů. Plech o velikosti přibližně 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem, případně ho vymažte máslem a vysypte moukou. Fungují obě možnosti. Já raději používám máslo s moukou, protože buchta se pak podle mě lépe vyndává a papír se občas přichytí ke dnu víc, než je příjemné.
2.
Vejce dejte do mísy s moučkovým cukrem a špetkou soli. Šlehejte elektrickým mixérem aspoň 5 až 8 minut, dokud směs výrazně nezesvětlá a nenabere objem. Tohle není krok navíc, ale základ celé buchty. Vzduch zašlehaný do vajec udělá těsto lehké a měkké, tedy takové, kvůli kterému se jí říká péřová.
3. Do vaječné pěny postupně prosejte
hladkou mouku promíchanou s práškem do pečiva. Zapracujte ji opatrně, ideálně stěrkou nebo vařečkou, tahem odspodu nahoru. Cílem je těsto zbytečně nesrazit. Potom přilijte olej a nakonec 3 lžíce vlažné vody. Těsto bude spíš řidší, možná víc, než čekáte. Tak je to v pořádku.
4. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete ho do co nejrovnoměrnější vrstvy. Stačí stěrka nebo zadní strana lžíce, žádná velká věda.
Uvařte pudink
5. Oba sáčky pudinkového prášku rozmíchejte v části studeného mléka. Zbytek mléka přiveďte k varu, vlijte rozmíchaný pudinkový prášek a za stálého míchání vařte do zhoustnutí. Podle chuti oslaďte. Hotový pudink hned použijte, nesmí mezitím stát a chladnout.
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6.
Horký pudink nalijte přímo na syrové těsto. Snažte se ho rozdělit po celé ploše plechu. Bude to vypadat trochu zvláštně, s tím počítejte. V troubě si ale pudink s těstem sedne a vytvoří typickou měkkou vrstvu.
7. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte zhruba
30 až 40 minut. Hotovost kontrolujte špejlí zapíchnutou do části, kde je hlavně těsto, ne do pudinku. Když špejle vyjde čistá, buchta je upečená. Povrch má být zlatavý a okraje se začnou lehce odtahovat od plechu.
8.
Připravte smetanovou polevu: Zakysanou smetanu promíchejte s vanilkovým tvarohem a oslaďte moučkovým cukrem podle chuti. Výsledná směs má být hladká, krémová a dobře roztíratelná.
9. Buchtu vytáhněte z trouby a ještě
horkou ji potřete smetanovou polevou. Teplo způsobí, že se část polevy lehce vsákne do povrchu, takže nevznikne jen studená vrstva položená nahoře. Nakonec celý plech posypte skořicovým cukrem, spíš štědře než opatrně.
10. Buchtu nechte nejdřív vychladnout při pokojové teplotě a potom ji dejte
přes noc do lednice. Druhý den je nejlepší: vrstvy se zpevní, poleva získá krémovou konzistenci a moučník se mnohem lépe krájí. Podávejte vychlazené čtverce nebo obdélníky. Foto: Cooky.cz, Péřová buchta s pudinkem Tipy redakce: Výběr pudinkové příchutě: Vanilkový pudink je nejběžnější volba, ale recept snese i čokoládový nebo karamelový pudink. Čokoládová varianta se skořicovou smetanou působí výrazněji, je tmavší a chuťově se trochu blíží brownies s krémem navrchu. Zakysaná smetana vs. tvaroh: Kdo nechce přidávat tvaroh, může použít jen zakysanou smetanu. Buchta pak bude lehčí a nakyslejší. Tvaroh polevu zahustí a dodá jí plnější chuť. Kombinace zakysané smetany a vanilkového tvarohu je za mě dobrý kompromis mezi oběma verzemi. Variace s ovocem: Na syrové těsto můžete před nalitím pudinku rozložit borůvky, třešně nebo nakrájené švestky. Ovoce se při pečení propojí s pudinkem a dodá buchtě lehkou kyselost, která vyrovná sladkou smetanovou polevu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková