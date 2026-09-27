Gwyneth Paltrow slaví 54. Z Oscara ušla dlouhou cestu k firmě, které se lidé smějí – a stejně o ní pořád mluví

Kdyby její pracovní život skončil někdy kolem roku 2000, měla by pořád velmi slušný životopis. Oscar za Shakespeare in Love, velké hollywoodské filmy, známé jméno a pozici herečky, která už vlastně nemusela nikomu nic dokazovat.
Jenže v roce 2008 založila newsletter Goop, původně rozesílaný z její kuchyně. Z doporučení na jídlo, cestování, módu a wellness postupně vznikla lifestyle značka s beauty produkty, módou, podcasty a dalšími projekty. Paltrow se zároveň přesunula z role celebrity, která něco doporučuje, do pozice zakladatelky a CEO.
Druhá kariéra není samozřejmost ani tehdy, když ta první dopadla dobře
Je zvláštní, jak pevně dokážeme člověka spojit s tím, v čem uspěl jako první. Herečka má hrát, modelka modelovat, novinářka psát. Když někdo úspěšný řekne, že chce dělat něco úplně jiného, reakce často není „skvělé“, ale spíš „proč?“.
Vždyť už ses prosadila. Vždyť už máš něco, co funguje.
Jenže právě úspěch někdy vytvoří prostor, ve kterém si člověk konečně dovolí změnit směr. Druhá kariéra nemusí znamenat, že ta první byla chyba. Může z ní vyrůst.
Goop byl od začátku stejně polarizující jako jeho zakladatelka
A tady není potřeba z Gwyneth vyrábět podnikatelskou světici. Goop byl opakovaně kritizován za některá wellness tvrzení a produkty a značka se stala téměř synonymem extravagantního lifestyle světa, který je pro velkou část lidí finančně i kulturně velmi vzdálený.
Současně ale přežil téměř dvě desetiletí a vyrostl daleko za hranice celebrity newsletteru. Jako soukromá firma nezveřejňuje kompletní hospodářské výsledky, ale získala významné externí investice a dlouhodobě funguje jako skutečný byznys, nikoli jen jako vedlejší koníček známé herečky.
Goop tedy nemusíme milovat. Ale dělat, že nevznikla skutečná značka, protože se nám část jejího světa zdá absurdní, by bylo trochu pohodlné.
Nejdůležitější produkt byl možná celou dobu samotný životní styl
Paltrow pochopila něco, co se později stalo základem velké části influencer economy. Lidi nezajímalo pouze to, co doporučuje. Zajímalo je, co jí, kam cestuje, čím si maže obličej, co má doma a jak přemýšlí o zdraví.
Jinými slovy: dávno před tím, než každá druhá známá osobnost začala stavět „personal brand“, pochopila, že vlastní vkus a způsob života mohou být produktem. Člověk pak nekupuje jen krém nebo svetr. Kupuje malý kus světa, který ta věc představuje.
Samozřejmě pomáhá, když nezačínáš od nuly
Tohle není příběh typu „stačí věřit svému snu a můžeš také postavit firmu za stovky milionů“. Gwyneth Paltrow měla jméno, kapitál, kontakty a publikum, které otevíraly dveře, o nichž většina začínajících podnikatelek ani neví, že existují.
To je důležitá součást reality.
Ani výrazná výhoda na startu ale nezaručuje, že projekt přežije skoro dvě desetiletí. Celebrity značek, které zmizely po několika sezonách, máme dost.
A možná je právě tady na jejím příběhu něco zajímavějšího než samotné miliony. Nemusela zůstat verzí sebe, za kterou už jednou dostala cenu. Mohla použít první kariéru jako základ pro druhou.
Ve 54 letech je to docela dobrý narozeninový point: nemusíš celý život dělat jen to, v čem ses poprvé stala dobrou.
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Zdroje: Goop – Gwyneth Paltrow, CEO and Founder [1], Forbes – How Gwyneth Paltrow Broke Business Rules As Goop's CEO [2], Forbes – Gwyneth Paltrow’s Goop “Can Be A Tough Place To Work,” But Its Vision Is Clear [3].