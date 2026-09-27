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Gwyneth Paltrow slaví 54. Z Oscara ušla dlouhou cestu k firmě, které se lidé smějí – a stejně o ní pořád mluví

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Nejdřív byla krásná blondýnka z hollywoodských filmů. Potom získala Oscara. Pak začala posílat newsletter z kuchyně a internet dlouho nevěděl, jestli se jí má smát, rozčilovat se nad ní, nebo si koupit přesně to, co právě prodává. Gwyneth Paltrow mezitím udělala něco docela zajímavého: postavila si druhou kariéru.
Gwyneth Paltrow slaví 54. Z Oscara ušla dlouhou cestu k firmě, které se lidé smějí – a stejně o ní pořád mluví

Gwyneth Paltrow slaví 54. Z Oscara ušla dlouhou cestu k firmě, které se lidé smějí – a stejně o ní pořád mluví

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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