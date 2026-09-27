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Tyčový mixér bramborovou kaši zničí. Proč v restauracích používají obyčejný pákový lis“

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Snaha ušetřit čas a rozmixovat uvařené brambory ponorným mixérem končí v kuchyni spolehlivou katastrofou: místo nadýchané přílohy vznikne šedavá, gumová hmota připomínající lepidlo na tapety. Na vině není nedostatek másla ani špatné mléko, ale mechanická destrukce buněčných stěn brambor. Zjistěte, jak funguje fyzika škrobu, proč šéfkuchaři sázejí na pákový lis a jak dvoufázové vaření zajistí dokonalou texturu.
Kopeček jemné bramborové kaše naservírovaný na bílém talíři jako příloha.

Kopeček jemné bramborové kaše naservírovaný na bílém talíři jako příloha.

Zdroj: JIP / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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