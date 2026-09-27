Invazní sekáč kolonizuje české zahrady z fasád a plotů. Chybí mu tu přirozený nepřítel, takže populaci nic nebrzdí

Sekáč větvičkový (
Dicranopalpus ramosus) měří sotva šest milimetrů, přesto se stal předmětem mapovací výzvy, kterou Agentura ochrany přírody a krajiny zveřejnila 3. srpna 2026. Důvod je prostý: v západní a severní Evropě se tento nepůvodní druh šíří tempem, jaké u sekáčů nemá obdobu. V Nizozemsku kolonizoval po prvním záznamu z roku 1993 během čtrnácti let prakticky celé území. V Dánsku vědci naměřili rychlost expanze 35 až přes 100 kilometrů ročně. A právě fasády, ploty a zdi, tedy místa, kde ho lidé nejsnáze zahlédnou, fungují jako spolehlivý indikátor, že invaze už začala. Zeď Valdštejnské jízdárny a betonová deska ve Vyškově: kde přesně se sekáč objevil
První potvrzený český nález pochází z 18. září 2024. Na betonové desce pod plotem v areálu firmy Voestalpine Profilform ve Vyškově zachytili odborníci dospělého samce. O dva týdny později, 2. října, přibyl kontrolní záznam z Prahy, ze zdi Valdštejnské jízdárny ve Valdštejnské ulici. I tam šlo o samce.
Obě lokality spojuje průmyslový nebo turistický provoz. Autoři
odborné studie v časopise Acta rerum naturalium u vyškovského nálezu považují za vysoce pravděpodobný transfer kamionovou dopravou z Rakouska a Maďarska. U pražského výskytu připouštějí zavlečení autem, v zavazadlech návštěvníků, se sadbou nebo stavebním materiálem. Přirozená migrace po vlastní ose z dostupných zdrojů potvrzena nebyla. Proč právě ploty a fasády prozradí invazi dříve než zahrada
Sekáč větvičkový obývá parky, zahrady, hřbitovy a další městskou zeleň. Na svislých plochách, tedy zdech domů, plotových lamelách či kmenech stromů, se ovšem prozrazuje nejlépe. Zaujímá totiž charakteristický postoj s nohama roztaženými do stran, který na rovném povrchu okamžitě upoutá pozornost. Dánské terénní průzkumy proto cíleně procházely kostelní zdi, obvodové stěny domů a podobné vertikální struktury.
Pro ochranu přírody je tahle vlastnost strategicky cenná. Druh, který se sám „vystavuje“ na dobře přístupných plochách, umožňuje zachytit počátek šíření mnohem dříve, než se populace rozptýlí do okolní vegetace. Podle nás právě kombinace nápadného postoje a synantropního životního stylu dělá ze sekáče větvičkového ideální cíl pro občanskou vědu, stačí mobil a trocha pozornosti při procházce kolem vlastního domu.
VIDEO Tempo expanze v Evropě: od Maroka po Skandinávii za několik dekád
Původní domovinou druhu je Pyrenejský poloostrov a severní Afrika. Odtud se během druhé poloviny 20. století rozšířil do Francie, Británie, Beneluxu a Německa. Holandská data z roku 2007 dokládají, že po prvním záznamu v roce 1993 obsadil druh
téměř celé Nizozemsko za pouhých čtrnáct let. V Dánsku, kde se objevil kolem roku 2006, vědci spočítali roční posun fronty šíření na 35 až přes 100 kilometrů; u živočicha s nízkou vlastní pohyblivostí tempo pozoruhodné.
Klíčovou roli hraje lidská doprava. Dlouhé skoky přes desítky kilometrů, které nelze vysvětlit přirozeným pohybem, odpovídají přesunům po silnici, železnici či s nákladem. Právě proto se druh objevuje nejdříve v průmyslových zónách a podél dopravních uzlů, a teprve poté proniká do okolní zástavby.
Jak invazního sekáče rozpoznat a kam nahlásit nález
AOPK aktuálně eviduje 41 druhů sekáčů v Česku. Větvičkový mezi nimi vyniká dvěma snadno postřehnutelnými znaky:
Výběžky na makadlech – vidlicovitě větvené výrůstky na palpech, podle nichž dostal i české jméno. Typický postoj – tělo přitisknuté k podkladu, nohy rozložené do stran jako vějíř, často na svislé ploše.
Tělo měří 3,5 až 6 milimetrů. Dospělci se objevují od června, vrchol aktivity připadá na září; s příchodem mrazů mizí.
Kdo takového tvora spatří na zdi, plotě či kmeni, měl by ho vyfotografovat a odeslat snímek přes aplikaci Biolog, platformu iNaturalist nebo přímo e-mailem na ondrej.machac@aopk.gov.cz. AOPK potvrdí určení druhu a záznam uloží do Nálezové databáze ochrany přírody, kde slouží k vyhodnocení rozsahu šíření a plánování případných opatření.
Zatím mapování, ale evropské zkušenosti varují před podceněním
U jiných invazních druhů v Česku už ochranáři sahají k přímým zásahům: u sršně asijské likvidují hnízda, u raka mramorovaného na Moravě probíhá od března 2026 projekt rychlé eradikace. Sekáč větvičkový stojí zatím na začátku tohoto spektra, ve fázi záchytu a sledování. Přímý důkaz, že by v tuzemsku vytlačoval konkrétní domácí druh, dosud chybí. AOPK nicméně u příbuzného nepůvodního sekáče Canestriniho již upozorňuje na konkurenci vůči původním druhům a u větvičkového pracuje s možností invazního potenciálu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková