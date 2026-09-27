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Invazní sekáč kolonizuje české zahrady z fasád a plotů. Chybí mu tu přirozený nepřítel, takže populaci nic nebrzdí

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Drobný pavoukovitý tvor ze severní Afriky se v roce 2024 poprvé objevil na zdech v Praze a ve Vyškově, a evropská data ukazují, že dokáže obsadit celou zemi za necelých patnáct let.
Invazní sekáč kolonizuje české zahrady z fasád a plotů. Chybí mu tu přirozený nepřítel, takže populaci nic nebrzdí

Invazní sekáč kolonizuje české zahrady z fasád a plotů. Chybí mu tu přirozený nepřítel, takže populaci nic nebrzdí

Zdroj: Foto: gailhampshire / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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