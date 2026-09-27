Úžasný zápas, děsivý konec. Bojovníci UFC se báli o BarcelosePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Úžasný zápas, děsivý konec. Bojovníci UFC se báli o Barcelose
Karlos Vémola na OKTAGONu 94 ukončil Frédérica Vosgröneho na konci druhého kola. Ondřej Novotný při...
Luis Hernandez vzal debut v UFC necelé dva dny před turnajem a Sedriquese Dumase ukončil gilotinou za 57...
Will Fleury před zápasem věřil Karlosi Vémolovi a ve Frankfurtu se nemýlil. Český veterán Frederica...
Raoni Barcelos po ztrátě vědomí v pátém kole zápasu s Raulem Rosasem Jr. podstoupil CT vyšetření. UFC...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →