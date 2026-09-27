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Vyhodil jsem plynový sporák a koupil indukční desku. Byla to největší chyba mého života

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Lesklá černá varná deska sice na papíře slibuje revoluci ve vaření, každodenní praxe je ale jiná. Reklamní řeči z elektro prodejen vezmou za své hned při první večeři.
Vyhodil jsem plynový sporák a koupil indukční desku. Byla to největší chyba mého života

Vyhodil jsem plynový sporák a koupil indukční desku. Byla to největší chyba mého života

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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