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Jogurtový koláč, který není žádná věda: Zamícháme těsto, přidáme ovoce a pečeme

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Jogurtový koláč s rybízem a drobenkou je přesně ten typ pečení, který zvládnete i ve všední odpoledne. Těsto se míchá v jedné míse, ovoce stačí nasypat rovnou z mrazáku a výsledek je pokaždé vláčný, voňavý a kyselkavě osvěžující.
Fotografie k jogurtovému koláči

Fotografie k jogurtovému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Letní pohoda v každém soustu: Jogurtový koláč s ovocem, který se peče sám a nikdy nezklame
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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