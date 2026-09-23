Jogurtový koláč, který není žádná věda: Zamícháme těsto, přidáme ovoce a pečeme

pro mě býval taková pečicí záloha. Věc, kterou člověk vytáhne, když Jogurtový koláč nemá čas řešit krémy, kynuté těsto ani horu nádob ve dřezu. Jenže jednou v pátek odpoledne zůstal v lednici bílý jogurt skoro na hraně spotřeby, na lince miska rybízu od sousedky ze zahrady a ve spíži pár surovin na . Upekla jsem ho spíš bez velkých očekávání. A od té doby se na něj dívám jinak. drobenku Kyselý rybíz, křupavý povrch a měkké jogurtové těsto do sebe zapadnou překvapivě dobře. U nás doma se většinou ani nestihne řešit, jestli vydrží do druhého dne.
Na těchhle receptech mám ráda, že nejsou přecitlivělé na každý pohyb ruky. Všechno se dá
zamíchat v jedné míse, máslo se nemusí třít s cukrem, vejce se nerozdělují, nic se nešlehá nad párou. Jogurt v těstě udělá přesně to, kvůli čemu se do podobných dává: zvláční ho, přidá lehkou kyselost a pomůže, aby koláč nebyl po vychladnutí suchý. Tedy pokud vůbec zbyde. moučníků
Můj tip z praxe: Pokud používáte mražený rybíz, nesypte ho na těsto rovnou jako studenou mokrou hroudu z mrazáku. Dejte ho nejdřív do sítka, nechte povolit a pořádně okapat. Pak ho lehce obalte ve lžíci mouky. Mouka vezme část přebytečné vody, ovoce tolik neklesne ke dnu a těsto okolo nezůstane mazlavé. Vypadá to jako drobnost, ale zrovna u rybízu je rozdíl dost vidět. Recept na jogurtový koláč s rybízem a křupavou drobenkou
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 20 minut Ingredience k přípravě
Těsto: 2 hrnky polohrubé mouky 2 vejce ¾ hrnku cukru krupice ¾ hrnku oleje (slunečnicový nebo řepkový) 1 sáček prášku do pečiva 1 sáček vanilkového cukru 1 bílý jogurt (150 ml) 200 ml mléka
Drobenka: 100 g hrubé mouky 100 g cukru krupice 80 g másla (studeného)
Posypání: 250 až 300 g rybízu (čerstvého nebo mraženého, okapat) Postup přípravy koláče z jogurtového těsta s rybízem a drobenkou
1. Troubu nastavte na
180 stupňů. Můžete péct na horkovzduch nebo na klasický horní a dolní ohřev, podle toho, co u vaší trouby funguje jistěji. Plech o velikosti asi 30 × 40 cm vymažte máslem a vysypte hrubou moukou, přebytek vyklepněte. U tohoto těsta se vyplatí nepodcenit přípravu plechu. Je tekutější a na špatně vymazaném dně se dovede přichytit dost protivně.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přidejte cukr krupici a vanilkový cukr. Metličkou nebo ručním mixérem směs prošlehejte, stačí asi 2 minuty. Nemusí z ní být nadýchaná pěna, jde hlavně o to, aby se spojila, trochu zesvětlala a cukr se začal rozpouštět.
3. Přidejte
jogurt a olej, jen krátce promíchejte. Jogurt dá těstu vláčnost a lehce nakyslý tón, který se s rybízem a sladkou drobenkou potká lépe, než by člověk možná čekal. Pak postupně přilévejte mléko a míchejte, dokud nevznikne hladká, spíš řídká směs.
4.
Polohrubou mouku smíchejte s práškem do pečiva a prosejte do mísy. Zapracujte vařečkou nebo mixérem na nízké otáčky. Jakmile v těstě nejsou suché moučné ostrůvky, přestaňte. Zbytečně dlouhé míchání mu nesvědčí, koláč by mohl být po upečení tužší.
5. Těsto vlijte na připravený plech a stěrkou nebo obyčejnou lžící ho rozhrňte do rovnoměrné vrstvy. Bude se chovat skoro jako hustší lité těsto. Přesně tak je to správně.
Tvarohový koláč s rebarborou umí víc než jen zkrotit kyselost: Odmění vás vláčným těstem a svěží chutí Teď si připravíme drobenku
1. Do misky nasypte
hrubou mouku, cukr a přidejte studené máslo nakrájené na menší kostičky. Prsty suroviny rychle promněte, až vznikne hrubší drobenka. Máslo má být opravdu studené. Když povolí příliš, hmota se začne mazat a místo sypké drobenky skončíte s mastnou hroudou, která se po těstě špatně rozděluje.
2. Rybíz rovnoměrně rozhoďte po těstě. Navrch nasypte připravenou drobenku. Nemusí být jako podle pravítka; větší kousky jsou naopak dobré, v troubě se pěkně opečou. A tady se s drobenkou šetřit nemusí.
Upečeme dozlatova
1. Plech dejte do vyhřáté trouby a pečte
30 až 40 minut. Koláč je hotový, když drobenka zezlátne a špejle zapíchnutá do středu vyjde čistá. Zhruba od 25. minuty už má smysl troubu hlídat, protože každá peče trochu jinak a u litých těst je to znát. Pokud vršek chytá barvu rychleji než střed, položte přes plech volně alobal.
2. Po upečení nechte koláč na plechu odpočinout aspoň
20 minut. Krájet horký moučník je sice lákavé, zvlášť když voní po másle a rybízu, ale těsto se trhá a drobenka končí všude kolem. Po krátkém vychladnutí drží řezy podstatně lépe. Foto: Cooky.cz, Letní pohoda v každém soustu: Jogurtový koláč s ovocem, který se peče sám a nikdy nezklame Tipy redakce: Jiné ovoce místo rybízu: Rybíz se do koláče hodí hlavně kvůli své kyselosti, která trochu zkrotí sladké těsto i drobenku. Dobře poslouží také borůvky, angrešt nebo švestky nakrájené na kousky. U banánů a hodně měkkého ovoce, třeba malin, bych byla opatrnější. Pouštějí víc šťávy a těsto se pak může zvlhčit víc, než je příjemné. Olej nebo máslo: V těstě je olej, protože pomáhá udržet koláč vláčný i po vychladnutí. Jestli ale máte raději plnější máslovou chuť, dá se olej nahradit přepuštěným máslem. Výsledek bude o něco hutnější, chuťově ale velmi dobrý. Hrnek jako měřidlo: Recept počítá s běžným hrnkem o objemu přibližně 250 ml. Pokud se vám těsto bude zdát moc husté, přidejte jednu až dvě lžíce mléka. Mělo by jít pohodlně nalít na plech, ne se po něm pracně roztírat jako pevná hmota. Rybíz a vitamín C: Černý rybíz patří podle Healthline mezi ovoce s mimořádně vysokým obsahem vitamínu C. Ve 100 gramech ho má být čtyřikrát víc než v pomeranči. Druhý kousek koláče tím úplně neobhájíte, ale jako malá výmluva to funguje docela slušně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline