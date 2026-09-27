Objevte skrytou sílu vitaminu E. Dostatečné množství tohoto vitaminu v organismu můžete zajistit konzumací vhodných potravin

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Objevte skrytou sílu vitaminu E. Dostatečné množství tohoto vitaminu v organismu můžete zajistit konzumací vhodných potravinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vitamin E je vitamin rozpustný v tucích a patří mezi důležité antioxidanty. Chrání buňky lidského těla před poškozením a pečuje o zdraví. Je důležité dbát na dostatečný příjem vitaminu E pomocí stravy. Poděkují vám i vaše vlasy a pokožka. Mimo ořechů a semínek, které jsou poměrně známým zdrojem tohoto vitaminu, existují i další potraviny, kde jej můžete najít.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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