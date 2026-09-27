Android 17 ukrývá tajnou hru, kterou Google schoval hluboko do systému. Pár klepnutí a spustíte vesmírnou arkádu

Google drží tradici skrytých překvapení v Androidu už řadu let, ale u sedmnácté verze změnil samotný vstup. Když na telefonu s Androidem 17 otevřete Nastavení, přejdete do sekce O telefonu a několikrát rychle klepnete na položku Verze Androidu, neobjeví se rovnou logo. Místo toho se na displeji vykreslí prstenec diamantových bodů. Propojíte je prstem a teprve pak se složí kompletní logo Androidu 17 letící vesmírem. Dlouhý stisk loga spustí vibraci připomínající start rakety a otevře se Landroid, plnohodnotná vesmírná minihra ukrytá přímo v systému. Žádná aplikace ke stažení, žádný vývojářský režim. Stačí pár klepnutí a trocha zvědavosti.
Co je Landroid a jak se hraje
Landroid je retro stylizovaná kosmická arkáda, ve které ovládáte malou loď v otevřeném vesmíru. Prstem měníte směr a tah, ve spodní části obrazovky běží telemetrické údaje: souřadnice, rychlost a vektor letu. Nahoře se zobrazuje katalog hvězdy, kolem které obíhají tělesa. Při přiblížení k planetě můžete přistát a hra vygeneruje „aktivitu“ na povrchu: průzkum, pozorování fauny, léčení nebo třeba záhadné [REDACTED].
Klíčový detail: nejde o ručně navržené levely. Planety, jejich názvy i činnosti na povrchu se skládají procedurálně z rozsáhlých slovníků uložených přímo ve zdrojovém kódu AOSP. Hvězdné systémy nesou jména jako Eridani, Baklava, Cinnamonbun nebo Helloworld. Aktivity sahají od „vibing“ přes „grafting flora“ až po „rehearsing“. Každé spuštění tak nabídne trochu jiný vesmír.
Tři roky jedné hry, nový vstup
Vesmírný Easter Egg není v Androidu novinkou. Poprvé se objevil v Androidu 14 v létě 2023 jako jednoduchá kosmická minihra. Android 15 přidal vlajky při přistání na planetách. Android 16 dostal autopilota, který nechal loď letět sama. Jádro hry zůstávalo stejné, měnil se obsah, ne mechanika.
Android 17 tento vzorec narušil. Poprvé za tři generace Google přepracoval samotný vstupní rituál. Místo okamžitého zobrazení loga musí uživatel nejdřív propojit body do obrazce. Teprve pak se odkryje logo a cesta ke hře. Je to drobnost, ale funkční: Easter Egg se znovu cítí jako něco, co je třeba objevit, ne jen odkliknout.
Oproti Androidu 16 přibyly i nové obsahové vrstvy. Jak ukazuje zdrojový kód AOSP, slovníky pro generování názvů a aktivit se rozrostly o desítky nových položek. Přibyly nové deskriptory planet, nová kódová jména systémů i nové činnosti na povrchu.
Kde přesně je hra schovaná a proč ji nevidíte
Landroid není aplikace, kterou byste našli v seznamu nainstalovaných programů nebo v Google Play. V systému existuje jako interní aktivita com.android.internal.category.PLATLOGO v balíčku EasterEgg. Technicky řečeno jde o systémovou komponentu, která se aktivuje přes cestu Nastavení → O telefonu → Verze Androidu.
Odemknutí Easter Eggu navíc tiše zapne další skrytou komponentu, DreamUniverse, spořič obrazovky s vesmírným motivem Landroidu. Ve výchozím stavu je vypnutý a aktivuje se automaticky spolu s hlavní hrou.
Google Easter Egg v oficiálních poznámkách k vydání nezmiňuje. Jako první ho po vydání Androidu 17 Beta 4 dne 16. dubna 2026 zdokumentoval 9to5Google při ručním procházení novinek v betě. Finální stabilní Android 17 pak Google vydal 16. června 2026.
Na kterých telefonech si Landroid zahrajete
Easter Egg je součástí Androidu 17, takže na podporovaných Pixelech funguje hned po aktualizaci. Google oficiálně uvádí tyto modely:
- Pixel 6 / 6 Pro / 6a
- Pixel 7 / 7 Pro / 7a
- Pixel 8 / 8 Pro / 8a
- Pixel 9 řada včetně modelů Fold a 9a
- Pixel 10 řada včetně modelů Fold a 10a
- Pixel Tablet a Pixel Fold
U dalších značek záleží na tom, kdy výrobce Android 17 nasadí. Google mezi beta partnery jmenuje HONOR, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, realme, Sharp, vivo a Xiaomi, ale přesné termíny pro konkrétní modely prodávané v Česku zatím nezveřejnil.
Hra funguje nezávisle na jazyku systému. Můžete mít telefon nastavený česky a Landroid se spustí stejně. Jediný háček: generované názvy planet a aktivit zůstávají v angličtině, protože v AOSP mají příznak „nepřekládat“.
Google pořád schovává hry do telefonu
Androidí Easter Eggy nejsou marketingový tah ani vývojářský vtip pro zasvěcené. Jsou to podpisy jednotlivých verzí, každá generace Androidu dostane svůj vizuální a interaktivní otisk. Lízátko pro Android 5, kočky pro Android 7, malířské plátno pro Android 10. Od Androidu 14 je tímto otiskem vesmír.
Tím, že Google u Androidu 17 změnil vstupní sekvenci, udělal z Easter Eggu znovu malé dobrodružství. Nestačí tři klepnutí a dlouhý stisk. Musíte propojit body, počkat na animaci a znovu stisknout. Pět sekund navíc, které z rutinního gesta udělají rituál objevování. A právě v tom je kouzlo: každý rok stojí za to podívat se, co se pod kapotou schovalo.
Landroid není hra, kvůli které odložíte konzoli. Je to třicet sekund úsměvu schovaných tam, kde byste je nečekali: v nastavení telefonu, pod číslem verze, za prstencem diamantových bodů.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman