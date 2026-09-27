Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Android 17 ukrývá tajnou hru, kterou Google schoval hluboko do systému. Pár klepnutí a spustíte vesmírnou arkádu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každá nová verze Androidu ukrývá Easter Egg. Android 17 přidal vesmírnou minihru, ke které se dostanete přes nastavení telefonu bez jediné instalace.
Telefon Android rozhraní, nastavení

Telefon Android rozhraní, nastavení

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z Mobify.cz
V antikvariátu koupil kufřík s Game Boyem za 5 tisíc Kč. Vypadá, jako by 37 let ležel zapečetěný v trezoru
V antikvariátu koupil kufřík s Game Boyem za 5 tisíc Kč. Vypadá, jako by 37 let ležel zapečetěný v trezoru
Hráči se nelíbily ceny dnešních SSD, tak využil starý PS5. Vyšrouboval disk a ušetřil tisíce za upgrade počítače
Hráči se nelíbily ceny dnešních SSD, tak využil starý PS5. Vyšrouboval disk a ušetřil tisíce za upgrade počítače

Cena 2TB NVMe disku WD SN850X vyskočila na začátku roku skoro na dvojnásobek. Hráč si vzpomněl, že stejný...

Evropa zdvojnásobila výrobu čipů jedinou továrnou. Infineon postavil v Drážďanech továrnu za 5 miliard eur
Evropa zdvojnásobila výrobu čipů jedinou továrnou. Infineon postavil v Drážďanech továrnu za 5 miliard eur

Infineon otevřel v Drážďanech největší továrnu na výkonové polovodiče na světě. Kapacita jeho drážďanského...

Canon po 20 letech ukončil výrobu nejslavnější zrcadlovky všech dob. Kdo ji chce novou, musí si pospíšit
Canon po 20 letech ukončil výrobu nejslavnější zrcadlovky všech dob. Kdo ji chce novou, musí si pospíšit

Canon v Japonsku oficiálně vyřadil EOS 5D Mark IV z prodeje. Poslední zrcadlovka legendární „pětkové“ řady,...

DJI Mavic 4 Pro doletí 40 km a natočí 6K video i v naprosté tmě. Tři kamery se 100 Mpx nemají konkurenci
DJI Mavic 4 Pro doletí 40 km a natočí 6K video i v naprosté tmě. Tři kamery se 100 Mpx nemají konkurenci

DJI představilo dosud nejlépe vybavený skládací dron. Mavic 4 Pro kombinuje tři kamery, 51 minut letu a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.