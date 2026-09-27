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Rychlé a jednoduché housky s mákem, kmínem nebo hrubou solí: Bez robotu a nezaberou půl dne

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Housky jsou přesně ten typ pečiva, kvůli kterému člověk zjistí, že obchod měl zavřeno až ve chvíli, kdy má na stole máslo a prázdný košík. Tahle verze je jednoduchá, z běžných surovin a bez zbytečných tanečků kolem těsta. Když dodržíte poměr vody a mouky, dostanete měkké domácí housky, které se hodí ke snídani i k polévce.
Fotografie k houskám

Fotografie k houskám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Obyčejné housky, neobyčejná radost: Jak upéct poctivé domácí pečivo z pár surovin a bez zbytečné vědy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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