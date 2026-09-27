Šéf UFC přiznal, že zápas Furyho s Joshuou může padnout. Po otázkách novinářů ztratil nervy

Dlouho očekávaný střet britských těžkých vah má proběhnout 11. prosince na Principality Stadium v Cardiffu. Netflix zápas oficiálně oznámil teprve 24. září. Spor kolem role Dany Whitea při organizaci akce však znovu přinesl nejistotu.
White ztratil trpělivost
White čelil otázkám na Furyho s Joshuou po sobotním turnaji Zuffa Boxing 11 v Londýně. Během pozápasové tiskové konference Zuffa Boxing se novináři opakovaně ptali, zda prosincový termín stále platí a jaká bude jeho role v celé akci.
Šéf UFC a Zuffa Boxing nejprve připomněl, že na podobné otázky odpovídal už mnohokrát. Když ale přišla řeč přímo na uskutečnění zápasu, jistotu nabídnout nedokázal. „Nevím, jestli se zápas uskuteční,“ připustil. Stejně reagoval i na otázku, zda proběhne plánovaná středeční tisková konference Furyho s Joshuou.
S dalšími dotazy jeho podráždění rostlo. Jednoho z reportérů obvinil z návodných otázek a ostře se do něj pustil. Ještě tvrdší slova pak směřoval k promotérovi Eddiemu Hearnovi, kterému vyčetl, že místo pomoci podle něj celý zápas komplikuje.
Spor o Whiteovu roli
Problém se netýká Furyho ani Joshuy přímo, ale lidí kolem nich. Hearn dlouhodobě tvrdí, že Joshua má ve smlouvě podmínku, která Whiteovi a Zuffa Boxing neumožňuje podílet se na propagaci zápasu. White naopak v Londýně trval na tom, že součástí akce je.
Když se ho novináři zeptali, zda by kvůli záchraně zápasu ustoupil, odmítl, že by takové rozhodnutí bylo na něm. „Jsem do toho zatraceného zápasu zapojený,“ reagoval. Tyson Fury už předtím veřejně obvinil Hearna a Joshuův tým, že kvůli sporu hrozí odstoupením od zápasu. Hearnova strana Whiteovo zapojení zpochybňuje.
Situace je o to zvláštnější, že samotný zápas byl oficiálně potvrzen jen o několik desítek hodin dříve. Netflix stále uvádí datum 11. prosince, Cardiff i plánovanou tiskovou konferenci 30. září. White však po londýnském turnaji prohlásil, že jasno očekává během několika dalších dnů.
Fury a Joshua se roky míjeli a jejich první profesionální vzájemný zápas byl už několikrát na spadnutí. Tentokrát má potvrzený stadion, termín i vysílatele. Přesto se několik dní po oficiálním oznámení znovu řeší, zda se 11. prosince vůbec uskuteční.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka