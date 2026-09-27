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Šéf UFC přiznal, že zápas Furyho s Joshuou může padnout. Po otázkách novinářů ztratil nervy

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Ještě ve čtvrtek měl duel Tysona Furyho s Anthonym Joshuou oficiální datum i místo. O dva dny později Dana White přiznal, že neví, zda se zápas vůbec uskuteční.
Šéf UFC přiznal, že zápas Furyho s Joshuou může padnout. Po otázkách novinářů ztratil nervy

Šéf UFC přiznal, že zápas Furyho s Joshuou může padnout. Po otázkách novinářů ztratil nervy

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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