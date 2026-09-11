Pes v Prostějově pokousal muže do lýtka, majitel zvířete odmítal cokoliv řešitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pes v Prostějově pokousal muže do lýtka, majitel zvířete odmítal cokoliv řešit
Vážnou dopravní nehodu se zraněním chodce vyšetřují policisté dopravního inspektorátu v Olomouci. Ke střetu...
Tradiční Olomoucká koloběžkiáda se letos vrací už tuto neděli na letiště do Neředína. Veškerý výtěžek ze...
Po takřka třech měsících stavebních prací se od pátku 11. září znovu otevře frekventovaná křižovatka ulic...
Na parkovišti v Olomouci někdo odložil tři koťata v přepravce. Při běžné obchůzce je objevili strážníci...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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- Těžká nehoda před obchodem v Olomouci. Policie žádá o pomoc svědky
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