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Pes v Prostějově pokousal muže do lýtka, majitel zvířete odmítal cokoliv řešit

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Bolestivé pokousání nohy utrpěl muž u bytových domů v Prostějově, kde na něj nečekaně zaútočil pes, který se měl vysmeknout svému chovateli. Majitel zvířete se ale s poraněným odmítal bavit a incident řešit, na místo vyrazili strážníci městské policie.
Pes v Prostějově pokousal muže do lýtka, majitel zvířete odmítal cokoliv řešit

Pes v Prostějově pokousal muže do lýtka, majitel zvířete odmítal cokoliv řešit

Zdroj: Městská policie Prostějov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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