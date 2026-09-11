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Osamělost, nepříjemná věc, která může člověka postupně zabíjet

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Dennívýzva
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Osamělost je stav, kteří mnozí z nás nechtějí zažít. Stav, kdy vás nikdo nepotřebuje, nekomunikuje s vámi a vy jste tak ochuzeni o radost ze života. Někteří, především společenští lidé si osamělost absolutně nedovedou představit. Žijí však mezi námi i lidé, kteří samotu naopak vyhledávají a libují si v ní. Avšak téměř každý si občas potřebuje odpočinout od společnosti ostatních a mít tu svoji \"chvilku pro sebe\".
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Zdroj: Fotografie: Shutterstock
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