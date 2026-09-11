Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

První školní den prince George: Až zjistíte, jak dospěle dnes vypadá, spadne vám brada

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
První školní den prince George na prestižním Etonu vzbudil pozornost i obdiv. Nové fotografie ukázaly mladého následníka trůnu ve chvíli, kdy se z dětského prince stává dospívající mladík.
Fotografie prince George

Fotografie prince George

Zdroj: Foto: Simon Dawson / No 10 Downing Street / Creative Commons / OGL 3, Princ George v roce 2023
Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Prezidentský pár posnídal s dvojnásobným mistrem světa Formule 1: Jejich outfity fanoušky doslova nadchly
Prezidentský pár posnídal s dvojnásobným mistrem světa Formule 1: Jejich outfity fanoušky doslova nadchly
Test znalostí starých českých slov: Pro mladší generace bude úspěch i 6 z 10 bodů
Test znalostí starých českých slov: Pro mladší generace bude úspěch i 6 z 10 bodů

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že češtinu ovládají. Vaším úkolem bude rozluštit...

Marek Ztracený se ženou na houbách: Z lesa si odnesli hned 2 plné košíky a vše natočili na video
Marek Ztracený se ženou na houbách: Z lesa si odnesli hned 2 plné košíky a vše natočili na video

Marek Ztracený ukázal svým fanouškům, co aktuálně dělá ve volném čase. Les, Šumava a dva plné košíky hub.

Kvíz o hláškách z českých pohádek: Úkolem je u 10 otázek uhodnout, zda jde o pravdu, nebo lež
Kvíz o hláškách z českých pohádek: Úkolem je u 10 otázek uhodnout, zda jde o pravdu, nebo lež

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky českých pohádek. Vaším úkolem bude rozhodnout, zda...

Monika Zoubková po rozvodu našla novou lásku: Nejvíce jí však záleží na dcerách
Monika Zoubková po rozvodu našla novou lásku: Nejvíce jí však záleží na dcerách

Monika Zoubková dnes mluví hlavně o dcerách, práci a životu po rozvodu. Na nový vztah ale podle všeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.