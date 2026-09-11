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Vědci opravili gen v lidském embryu. Jednou by tak mohli zabránit dědičné nemoci ještě před narozením

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Některé dědičné nemoci vznikají kvůli jediné chybě v DNA. Vědci teď ukázali, že takovou změnu lze v lidském embryu přepsat s mimořádnou přesností. Experiment zároveň odhalil, proč je představa „opravit nemoc ještě před narozením“ stále mnohem složitější, než zní.
Vědci opravili gen v lidském embryu. Jednou by tak mohli zabránit dědičné nemoci ještě před narozením

Vědci opravili gen v lidském embryu. Jednou by tak mohli zabránit dědičné nemoci ještě před narozením

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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