Vědci opravili gen v lidském embryu. Jednou by tak mohli zabránit dědičné nemoci ještě před narozením

Některé nemoci jsou v DNA zapsané dřív, než se člověk narodí
Existují choroby, jejichž příčina neleží v infekci, životním stylu ani prostředí. Stačí jediná změna v DNA a člověk si ji nese od samého začátku života. U některých dědičných onemocnění dokáže taková mutace ovlivnit tvorbu jediného proteinu natolik, že následky provázejí pacienta celý život.
Právě proto genetická medicína dlouhodobě hledá způsob, jak podobné chyby opravovat. U dospělého člověka je to mimořádně složité, protože je potřeba dostat léčbu do obrovského množství správných buněk. U velmi raného embrya vzniká úplně jiná možnost: zasáhnout ve chvíli, kdy celý budoucí organismus tvoří jediná buňka.
Teoreticky by tak jednou mohlo být možné opravit některé závažné dědičné mutace ještě dřív, než začnou ovlivňovat vývoj člověka. Právě tuto hranici nyní testovala studie publikovaná v Nature.
Místo vystřižení DNA stačí přepsat jedno písmeno
Klasický CRISPR bývá přirovnáván ke genetickým nůžkám. Zamíří na určité místo DNA, přestřihne ji a buňka následně vzniklý zlom opravuje. To je účinné, ale oprava nemusí vždy dopadnout přesně podle plánu.
Novější metoda nazývaná base editing pracuje jemněji. Nevyřezává celý kus genetického textu. Dokáže chemicky změnit jednu bázi DNA na jinou – v podstatě přepsat jediné písmeno.
Právě to je důležité u nemocí způsobených velmi konkrétní mutací. Pokud je problém opravdu v jednom písmeni genetického kódu, není nutné přepisovat celou kapitolu. Stačilo by opravit chybu.
V experimentu vědci pracovali s genem PCSK9, který ovlivňuje množství LDL cholesterolu v krvi. Nešlo o pokus vytvořit dítě bez vysokého cholesterolu ani o léčbu pacientů. PCSK9 sloužil jako dobře známý cíl, na němž bylo možné přesnost techniky otestovat.
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V některých embryích se podařilo změnit všechny cílové kopie genu
Editor byl vložen do jednobuněčných lidských embryí krátce po oplození. Výsledek ukázal, jak daleko se technologie dostala.
Při vhodném způsobu podání se podařilo upravit všechny cílové kopie genu PCSK9. Embrya přitom pokračovala ve vývoji několik dalších dní až do stadia blastocysty, tedy fáze běžně sledované také při asistované reprodukci.
Z některých upravených embryí se podařilo vytvořit také linie embryonálních kmenových buněk, které požadovanou genetickou změnu nesly.
To je z hlediska budoucí medicíny fascinující výsledek. Ukazuje, že genetickou změnu lze udělat velmi brzy a že buňka po zásahu nemusí automaticky přestat fungovat. Kdyby příběh končil tady, vize prevence některých dědičných nemocí by působila téměř na dosah. Jenže nekončí.
Opravit správné místo nestačí
Největší problém genetického editování už možná není samotná schopnost trefit správný cíl. Vědci dnes stále častěji řeší opačnou otázku: co se stalo všude kolem něj?
Při podrobné analýze se v některých embryích objevily další změny v blízkosti cílového místa a také zásahy mimo původně zamýšlenou oblast. Některé buňky navíc nenesly úplně stejné úpravy jako ostatní.
Vzniká tak takzvaná mozaicita. Jedna část embrya může nést požadovanou změnu, jiná navíc ještě další mutaci a další buňky mohou být upraveny jinak.
U dospělého pacienta může být podobný efekt v některých typech léčby zvládnutelný. U embrya je situace mnohem citlivější. Jednotlivé rané buňky se později stávají základem různých tkání a orgánů. Chyba vzniklá v jediné z nich se proto může propsat do části budoucího těla. Výzkumníci navíc zaznamenali i vzácné případy chromozomálního poškození.
U embrya není prostor pro „skoro správně“
Právě tady se genetická editace embryí zásadně liší od většiny ostatních léčebných zásahů.
Pokud lék způsobí vedlejší účinek, lze jeho podávání ukončit. Pokud upravujeme buňky dospělého člověka, můžeme v některých případech pracovat jen s vybranou tkání. Změna provedená v embryu by ale mohla být přítomná prakticky v celém organismu. A pokud by zasáhla také zárodečné buňky, mohla by se předat další generaci.
Proto zde nestačí, aby technologie fungovala v 95 nebo 99 procentech případů. Nestačí ani to, že embryo na první pohled pokračuje v normálním vývoji několik dní. Vědci musí být schopni s mimořádnou jistotou prokázat, že editace nevytvořila jiný problém, který se projeví až mnohem později. A právě to současná technologie ještě nedokáže.
Budoucnost téhle metody ale tím nekončí
Výsledek proto není důkazem, že genetické úpravy embryí jsou slepá cesta. Spíš ukazuje, kde skutečná překážka leží.
Samotné přepsání jedné genetické báze už může fungovat velmi přesně. Mnohem obtížnější je získat úplnou kontrolu nad všemi vedlejšími důsledky zásahu. Pokud se jednou podaří tuto část problému vyřešit, nabízí se možnost předcházet některým dědičným chorobám ještě před tím, než začnou poškozovat organismus. Nešlo by přitom o léčbu již vzniklé nemoci, ale o opravu její genetické příčiny na samém začátku vývoje.
Taková představa samozřejmě otevírá také obrovské etické otázky. Kde končí léčba a začíná vylepšování člověka? Které genetické změny by bylo možné považovat za přijatelné? A kdo by rozhodoval o tom, co je nemoc a co už jen nežádoucí vlastnost?
Tyto debaty však dávají smysl až ve chvíli, kdy bude metoda skutečně bezpečná. Současná studie ukazuje něco pozoruhodného: technologicky jsme se už dostali do bodu, kdy dokážeme některá genetická písmena v lidském embryu cíleně přepsat. Nejtěžší otázkou už proto není, zda jednou dokážeme opravit dědičnou mutaci ještě před narozením.
Nejtěžší otázkou je, zda dokážeme mít jistotu, že při tom neopravíme jednu chybu za cenu vytvoření jiné.
UPOZORNĚNÍ: Text popisuje experimentální výzkum genetické editace lidských embryí. Nejde o běžně dostupnou léčbu ani o postup určený k reprodukčnímu použití; současné výsledky mají především výzkumný charakter a bezpečnost této technologie zatím není dostatečně prokázána.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – Highly efficient base editing at PCSK9 and normal human embryo development, DOI 10.1038/s41586-026-11118-x [2], Columbia University Irving Medical Center – Study Shows Limits of “Precise” Gene Editing in Human Embryos [3]. img ai generated