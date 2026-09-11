Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Páteční večeře bez námahy: 6 jídel, která působí trochu jako odměna za celý týden

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V pátek nechceš večeři, která chutná jako úkol. Chceš něco teplého, křupavého, sýrového nebo prostě dost dobrého na to, aby první sousto oznámilo, že pracovní týden už tě dnes nemá právo otravovat.
Páteční večeře bez námahy: 6 jídel, která působí trochu jako odměna za celý týden

Páteční večeře bez námahy: 6 jídel, která působí trochu jako odměna za celý týden

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Páteční beauty minimum: 5 věcí, které udělají největší efekt, když už se ti nechce dělat skoro nic
Páteční beauty minimum: 5 věcí, které udělají největší efekt, když už se ti nechce dělat skoro nic
5 minut ranní meditace, než vezmeš do ruky telefon: malý rituál, který může změnit tón celého rána
5 minut ranní meditace, než vezmeš do ruky telefon: malý rituál, který může změnit tón celého rána

Ještě ani pořádně neotevřeš oči a už víš, kdo ti psal, co se stalo přes noc, kolik máš mailů a která cizí...

Když někdo řekne, že už nechce být na světě: co opravdu říct a čemu se raději vyhnout
Když někdo řekne, že už nechce být na světě: co opravdu říct a čemu se raději vyhnout

Někdy to přijde jako věta uprostřed úplně obyčejného večera: „Já už fakt nechci být." První instinkt bývá...

Když tě někdo miluje, ale neumí být partnerem: proč samotný cit někdy nestačí
Když tě někdo miluje, ale neumí být partnerem: proč samotný cit někdy nestačí

Možná tě opravdu miluje. Možná mu chybíš, když odejdeš, a možná pláče stejně jako ty, když se po další...

Když nechceš vařit, ale nechceš ani objednávat: 7 rychlých večeří z věcí, které máš skoro vždy doma
Když nechceš vařit, ale nechceš ani objednávat: 7 rychlých večeří z věcí, které máš skoro vždy doma

Otevřeš lednici a první dojem zní: není tu nic. Druhý pohled odhalí vejce, kus sýra, jednu tortillu, půlku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.