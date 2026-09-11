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Jablunkovské šance: Pás opevnění proti Turkům udivuje dodnes

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Na pomezí našich východních hranic s Polskem a Slovenskem vznikla v raném novověku soustava opevnění proti tehdejší hrozbě tureckého vpádu. Z mohutných zdí a valů dnes již mnoho nezbylo, nicméně z vrcholku kopce nad Mosty u Jablunkova zbyla podivná terénní úprava ve tvaru hvězdy. Příběh opevnění dnes přinese další díl seriálu Drbna historička.
Jablunkovské šance: Pás opevnění proti Turkům udivuje dodnes

Jablunkovské šance: Pás opevnění proti Turkům udivuje dodnes

Zdroj: WIkimedia Commons, SQ9NIT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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