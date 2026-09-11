Zelinář prozradil, jak v obchodě poznáte sladký meloun, stačí 1 pohled na slupku, ale většina Čechů to nedělá

Léto stojí a padá s pořádným melounem. V obchodě jich ale leží celá hromada a co se skrývá pod jejich silnou zelenou kůrou, okem neodhadnete. Většina lidí proto sází na klepání nebo prostě vezme ten největší kus. Jenže odpověď na to, který meloun bude sladký, máte přímo před očima. Je napsaná na slupce. Stačí vědět, čeho si všímat, a žádné tajemství pěstitelů k tomu nepotřebujete.
Žluté bříško na spodní straně prozradí nejvíc
Otočte meloun spodní stranou nahoru. Najdete na ní světlejší flek, kterému se říká polní skvrna nebo bříško. Vzniká na spodní straně, kterou má plod během růstu přitisknutou k půdě, kam slunce nedosáhne. Právě jeho barva je to nejspolehlivější vodítko ze všech.
Krémově žlutá polní skvrna na spodní straně je nejspolehlivější známkou toho, že meloun dozrál na poli. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když má krémově žlutou až sytě máslovou barvu, meloun měl dost času uzrát na poli a bude sladký. Pokud je skvrna bílá nebo jen světle zelená, plod utrhli moc brzy a chuť zůstane mdlá. Podle specialisty na zeleninu Juana Ancisa z texaské univerzity Texas A&M je tahle skvrna tím úplně prvním, čeho by si měl kupující všimnout. Čím sytější a tmavší, tím lépe.
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Ruku v ruce s barvou bříška jde i celkový vzhled kůry. Zralý meloun má povrch spíš matný, jako by ho pokrývala jemná mlha. Znamená to, že plod strávil na slunci dost dní a stihl si vytvořit cukr. Naleštěná, lesklá slupka napovídá pravý opak, plod je ještě mladý a uvnitř nedozrálý.
Při té příležitosti přejeďte po kůře pohledem i rukou. Praskliny, měkká promáčknutá místa nebo hluboké rýhy jsou důvod položit takový kus zpět a rozhlédnout se po jiném.
Hnědé pavučinky na slupce slibují sladkou dužinu
Hnědé mapy, tečky a kresby připomínající pavučinu na povrchu spoustu nakupujících odrazují. Přitom jsou to takzvané cukrové skvrny a patří k tomu nejlepšímu, co můžete najít. Objevují se tam, kde se cukr z vnitřku plodu prodere až na povrch kůry. Čím jsou hustší a výraznější, tím sladší kus držíte v ruce.
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Jen si je nespleťte se začínajícím kažením. Sladká skvrna zůstává tvrdá a někdy jemně lepí, kdežto zkažené místo je vodnaté a pod prstem se zaboří.
Proč meloun po koupi doma už nedozraje
Tady je důvod, proč se u slupky vyplatí chvíli zdržet. Meloun totiž po utržení ze stonku přestane sládnout. Hruška nebo avokádo si doma na míse ještě poležením poradí, meloun tuhle schopnost nemá. Jakmile ho oddělí od úponku, obsah cukru zůstane napořád stejný. Co si přinesete z obchodu, to už doma nevylepšíte. Špatný odhad se nedá napravit žádným ležením v míse.
Většina Čechů přitom na slupku vůbec nekouká. Spolehnou se na poklepání a vezmou první meloun, který zaduní. Klepání svůj smysl má, dutý a hluboký tón opravdu bývá známkou zralosti, jenže vyšší a ostřejší zvuk zase prozradí nezralý plod a příliš tupý a plochý zvuk přezrálý. Sám o sobě tenhle test snadno zklame. Největší jistotu dostanete, když spojíte víc znaků najednou.
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Kromě slupky pomůže i stopka. Pokud na plodu zůstala, sázejte na takovou, která je uschlá, do hněda zbarvená a stočená. Taková patří plodu, který dozrál na poli sám. Zelená a svěží stopka naopak prozradí předčasnou sklizeň.
Chytněte postupně do rukou dva melouny zhruba stejného rozměru a v košíku nechte ten, který vám přijde těžší. Víc váhy znamená víc vody a šťávy uvnitř. A všímejte si tvaru. Pravidelný, souměrný meloun rostl v klidu a rovnoměrně, zatímco boule a propadliny naznačují, že mu během zrání chyběla voda nebo živiny. Nejlépe vycházejí středně velké kusy, protože ty největší bývají často jen vodnaté a bez výrazné chuti.
Všechny znaky, na které se u melounu vyplatí dívat, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Znak Zralý a sladký meloun Varovný signál Polní skvrna (bříško) krémově žlutá až sytě máslová, čím tmavší, tím lépe bílá nebo světle zelená (utržený moc brzy, mdlá chuť) Slupka matná, jako pokrytá jemnou mlhou naleštěná a lesklá (mladý, nedozrálý plod) Hnědé cukrové skvrny husté a výrazné, na omak pevné a lehce lepkavé měkké propadlé místo, které povolí pod prstem (hniloba) Zvuk při poklepání dutý a hluboký tón vysoký a ostrý (nezralý) nebo tupý a plochý (přezrálý) Stopka uschlá, do hněda zbarvená a stočená zelená a svěží (předčasná sklizeň) Váha z podobně velkých kusů ten těžší (víc vody a šťávy) lehčí kus Tvar pravidelný a souměrný boule a propadliny (chyběla voda nebo živiny) Velikost středně velký kus největší kusy (často vodnaté, bez výrazné chuti)
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/hobby/jak-poznat-zraly-meloun/, https://www.denik.cz/zahrada/jak-poznat-dobry-meloun/, https://fresh.iprima.cz/magazin/clanky-ze-sveta-vareni/jak-na-to-tipy-a-triky-v-kuchyni/jak-poznat-opravdu-zraly-vodni-meloun-mame-pro-vas-osvedcene-tipy, https://cooky.cz/jak-v-ochode-poznat-stavnaty-sladky-meloun/, https://www.toprecepty.cz/clanky/5328-jak-poznat-dobry-meloun-plnou-zralost-a-tak-akorat-sladkou-chut-prozradi-tvar-plodu-barva-slupky-i-pravidelnost-pruhu/, https://magazin.recepty.cz/clanky/tajemstvi-vyberu-dokonaleho-melounu-6-triku-jak-poznat-ten-nejsladsi-i-bez-rozkrojeni-3109.html