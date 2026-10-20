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Propojí kovboje a Texas: Cadillac představil upravené lakování

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Cadillac během nadcházejícího víkendu absolvuje svou druhou domácí Velkou cenu v historii, tentokrát v Texasu. Při této příležitosti představil speciální lakování, se kterým bude na trati nepřehlédnutelný.
Propojí kovboje a Texas: Cadillac představil upravené lakování

Propojí kovboje a Texas: Cadillac představil upravené lakování

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 17:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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