V Procházkově divizi se chystá překvapivý zápas. Ankalaev potvrdil jednání s bývalým šampionem střední váhy

Stačila jedna věta v rozhovoru a polotěžká váha do 93 kg má nové téma. Magomed Ankalaev v něm mluvil o Dricusi du Plessisovi, tedy o bývalém šampionovi, kterého UFC stále vede ve střední váze do 84 kg. Znělo to skoro jako oznámení zápasu. Ve skutečnosti šlo o pootevřené dveře, za kterými zatím nikdo nestojí, protože organizace nic takového neohlásila. Redakce MMAmag proto prošla oficiální karty i profily bojovníků na webu UFC a výsledek vypadá jinak než první titulky.
Jedna věta z rozhovoru rozhýbala celou divizi
Magomed Ankalaev, 34letý ruský bojovník polotěžké váhy do 93 kg s bilancí 22-2-1 a bývalý šampion UFC, popsal v rozhovoru pro kanál BOSTANOV MMA z 19. října 2026, co se k němu doneslo.
„Teď čekáme. Mluví se o tom, že Dricus du Plessis chce jít nahoru a možná se mnou ten zápas domluví. To jsou informace, které zatím máme, nic dalšího teď nevíme,“ řekl Ankalaev; pasáž přinesly servery MiddleEasy a MMA Mania.
Ankalaevova formulace říká jedno: mluví o možnosti, ne o smlouvě. UFC k 20. říjnu 2026 žádný zápas Ankalaeva s du Plessisem neoznámila, v dostupném výpisu nadcházejících turnajů dvojice není a o titul by nešlo. Přesun přitom není kosmetický. Du Plessis by musel nastoupit proti mužům, kteří vážou o celou kategorii víc.
O kategorii výš a rovnou mezi nejlepší
Dricus du Plessis, 32letý jihoafrický bojovník střední váhy do 84 kg s bilancí 24-3-0, je bývalý šampion UFC a o pás přišel v prohraném titulovém zápase. Mezi divizemi je rozdíl 9 kg: střední váha končí na 84 kg, polotěžká na 93 kg.
Z oficiálních profilů bojovníků na webu UFC, které redakce MMAmag prošla, plyne, že by se do úzké špičky polotěžké váhy vtlačil další bývalý šampion. U pořadí si přitom UFC k 20. říjnu 2026 odporuje: profily vedou Ankalaeva jako č. 1 a Procházku jako č. 2, samostatný žebříček divize je řadí o příčku níž, za šampiona Carlose Ulberga a Alexe Pereiru.
|Bojovník
|Bilance
|Postavení podle UFC k 20. říjnu 2026
|Magomed Ankalaev
|22-2-1
|profil č. 1, žebříček č. 2 polotěžké váhy
|Jiří Procházka
|32-6-1
|profil č. 2, žebříček č. 3 polotěžké váhy
|Dricus du Plessis
|24-3-0
|č. 2 střední váhy
O pás by se v takovém zápase nebojovalo, jen o místo ve frontě na něj. Jediný muž z té trojice, který má jisté datum, podepsaného soupeře a pětikolový hlavní zápas, je přitom Čech.
Procházka má datum, zbytek zatím jen slova
Jiří Procházka, 33letý český bojovník polotěžké váhy s bilancí 32-6-1, nastoupí 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá proti neporaženému Navajovi Stirlingovi s bilancí 11-0-0. Na oficiální stránce turnaje UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling redakce MMAmag dohledala, že jde o hlavní zápas na pět kol; organizace ho oznámila 12. října 2026.
Jméno du Plessise ve výpisu karty není. A dokud Procházka Stirlinga neporazí, je otevřená i jeho vlastní pozice v divizi.
Dva muži, dva plány a jeden termín, který nikdo neřekl
ANALÝZA Ankalaev by zápas podle svých slov bral. Du Plessis ale ve vlastním vystoupení ze stejného týdne popsal jiné pořadí kroků: „Získat zpátky svůj pás… Chci získat svůj pás zpátky a časem jít do 205 liber a vyzkoušet se tam.“ Řekl to v podcastu The Sias du Plessis Show zveřejněném 16. října 2026, přepis vydal 19. října 2026 server MMA Mania.
Jmenovat velkou hvězdu je v tomhle sportu levné a téma pak žije týden. Přesto má téma o něco víc váhy: o přesunu nahoru mluví du Plessis sám a sám také tvrdí, že mimo přípravu nosí o 45 liber, tedy zhruba 20,4 kg, víc než na vážení. Na Ankalaevova slova ale podle serveru MMA Sucka z 19. října 2026 nereagoval.
Zůstává tedy jediný tvrdý nález: dva výroky, dvě časové osy a žádná smlouva, datum ani turnaj. Dveře do polotěžké váhy jsou pootevřené, jen do nich zatím nikdo nevstoupil, a než se to stane, bude mít Procházka za sebou vlastní zápas v Dauhá.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek