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V Procházkově divizi se chystá překvapivý zápas. Ankalaev potvrdil jednání s bývalým šampionem střední váhy

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Ankalaev pootevřel dveře do polotěžké váhy hvězdě z nižší divize. Na oficiálních kartách UFC ale takový zápas není. Komu by příchod bývalého šampiona ublížil nejvíc?
V Procházkově divizi se chystá překvapivý zápas. Ankalaev potvrdil jednání s bývalým šampionem střední váhy

V Procházkově divizi se chystá překvapivý zápas. Ankalaev potvrdil jednání s bývalým šampionem střední váhy

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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