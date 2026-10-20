Tim Roth se v Rob Royovi bál vyhazovu, jeho padouch mu připadal přehnaný. Režisér ho ale vyzval, aby ještě přidal

Rob Roy, FOTO: United Artists / distr. FILMBOX+ Rob Roy, FOTO: United Artists / distr. FILMBOX+ Rob Roy, FOTO: United Artists / distr. FILMBOX+ Rob Roy, FOTO: United Artists / distr. FILMBOX+ Rob Roy, FOTO: United Artists / distr. FILMBOX+
V historickém dramatu Rob Roy z roku 1995 ztvárnil Tim Roth natolik excentrického padoucha, že sám očekával po několika dnech vyhazov z placu. Svého agenta dokonce požádal, aby mu začal hledat novou práci. Režisér Michael Caton-Jones mu ale nařídil, aby ve svém projevu ještě víc přitlačil. Výsledkem byla Rothova jediná oscarová nominace. Horal na útěku před anglickou šlechtou
Skotský vůdce Rob Roy MacGregor si na počátku osmnáctého století půjčí peníze od místní aristokracie. Kvůli spiknutí anglického šlechtice Archibalda Cunninghama o finance přijde a ocitá se mimo zákon. Při útěku před vojáky zanechá svou usedlost nechráněnou. Cunningham toho využije, domov MacGregorových vypálí a Robovu manželku Mary znásilní. Horal se proto rozhodne pro krvavou pomstu.
Postava zrazeného vůdce v podání Liama Neesona vychází ze skutečné skotské legendy, šlechtice Roberta Roye MacGregora, který žil v letech 1671 až 1734. Filmový příběh se nicméně neopírá o stejnojmenný historický román spisovatele Waltera Scotta, s nímž nemá snímek dějově nic společného. Ke konci skutečného sporu se šlechtou navíc bylo historickému Robovi už padesát jedna let, tvůrci proto do role obsadili třiačtyřicetiletého Neesona.
Doprava na odlehlé lokace pomocí vrtulníků
Při natáčení venkovních scén musel štáb bojovat s vytrvalým deštěm a všudypřítomnými roji drobného hmyzu. Některé lokace ve Skotské vysočině byly natolik nepřístupné, že se na ně herci a filmaři dostávali pouze pomocí vrtulníků. Podle jednoho zdroje vznikala velká část filmu v Irsku. Jiný zdroj naopak tvrdí, že se natáčelo kompletně ve Skotsku.
Neshody kvůli propuštění hlavního kameramana
Brian Cox hrající Killearna měl jako jediný ze skupiny herců v rolích vojáků zkušenosti s jízdou na koni, protože vyrůstal na venkově. S režisérem Michaelem Caton-Jonesem se ovšem dostal do konfliktů. Ve svých pamětech herec napsal, že Caton-Jones neměl ke scénáři ani k obsazení dostatečný respekt. Úplně prý režiséra přestal uznávat ve chvíli, kdy uprostřed natáčení propustil kameramana Rogera Deakinse.
Roli komparzisty přijal navzdory agentovi
Postava Archibalda Cunninghama vynesla Timu Rothovi kromě oscarové nominace i cenu BAFTA a jeho do té doby nejvyšší honorář. Jako záporák byl natolik výrazný, že ho Americký filmový institut nominoval do svého žebříčku stovky největších hrdinů a zloduchů. Aby si po Rothově boku mohl zahrát herec Jason Flemyng, vzal roli komparzisty zcela proti vůli vlastního agenta.
Změny se nevyhnuly ani dalším rolím. Manželku Mary si původně měla zahrát Miranda Richardson, nakonec ji ale vystřídala Jessica Lange. Vévodu z Argyllu zase tvůrci nejdříve nabídli Seanu Connerymu, roli ovšem dostal Andrew Keir. Pro Keira šlo o vůbec poslední snímek, který stihl uvést do kin.
Rob Roy promlouvá k davu s novodobou náplastí
Během natáčení unikla tvůrcům řada technických i historických nepřesností. Když Mary ve snímku běží domů těsně před příjezdem vojáků, má na sobě podprsenku se zapínáním. V hospodě lze zase na vteřinu zahlédnout stropní zářivku a Rob Roy má při jedné promluvě k horalům na pravé ruce nalepenou náplast. Moderní pomůcky pronikly i do akčních scén, padajícího MacDonalda z koně táhne na zem viditelný postroj.
Kuriózní chyba se objevila u scény, kde se postavy snaží uniknout zápachu z mrtvé krávy. Jeden z mužů zavelí k přesunu po větru, ačkoli ve skutečnosti by se měli postavit proti větru, aby k nim pach nedolehl. Jindy zase vojáci používají pušky s tulejovými bodáky, přestože v té době armáda nasazovala bodáky přímo do hlavně.
Mrtvému Cunninghamovi se po dopadu hýbe hrudník
Závěrečný střet mezi Robem a Cunninghamem bývá označován za jeden z nejlepších filmových šermířských soubojů. Pozornosti diváků přesto neuniklo několik chyb v návaznosti záběrů. Čepel Cunninghamova meče je střídavě ohnutá a rovná. Když následně padne mrtev k zemi, jeho zbraň leží nejdříve na jeho paži, v dalším záběru na podlaze a hned nato opět na jeho paži.
Robově meči pro změnu zcela chybí stopy krve po finálním smrtícím seknutí. Mrtvému Cunninghamovi se navíc po posledním výdechu zřetelně pohne hrudník. Samotné zbraně pak historicky neodpovídají těžkým dvouručním claymorům, ale skotským palašům s košovým jílcem.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).