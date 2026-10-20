Mezi první ligou a okresním přeborem je padesátinásobný rozdíl v odměnách. Kolik vlastně berou čeští fotbaloví rozhodčí

Přesný poměr je 46,875 ku jedné. Za jedno utkání v první lize by okresní sudí musel pískat 47 zápasů, tedy zhruba dvě sezony. Tabulka sazebníku odměn FAČR přitom popisuje dva různé světy. V prvním je televizní produkt s videorozhodčím, kamerami a celostátní kritikou po každém sporném penaltovém zákroku. Ve druhém je sobotní odpoledne na vesnickém hřišti, kde bez člověka s píšťalkou zápas vůbec nezačne. Na podzim 2026 se proto nediskutuje ani tak o výdělcích elitních sudích. Otázkou je, jestli okresní soutěže při současných paušálech a cestovném vůbec udrží dost lidí, kteří budou ochotni o víkendu vyjet.
Od 30 000 korun po 640: sazebník schod po schodu
Rozdíl nevzniká jedním skokem. Odměna hlavního rozhodčího klesá s každou soutěžní úrovní, nejprudčeji hned pod profesionálními ligami.
|Soutěž
|Hlavní rozhodčí za utkání
|1. liga (Chance Liga)
|30 000 Kč
|2. liga
|15 000 Kč
|3. liga (ČFL/MSFL)
|3 500 Kč
|4. liga (divize)
|2 000 Kč
|5. liga (krajský přebor)
|1 110 Kč
|6. liga (I.A třída)
|910 Kč
|7. liga (I.B třída)
|740 Kč
|8. liga (okresní přebor)
|640 Kč
|9. a 10. liga (III. a IV. třída)
|540 Kč
Mezi druhou a třetí ligou spadne odměna ze 15 000 na 3 500 Kč, tedy na méně než čtvrtinu. Tady končí profesionální fotbal a začíná amatérský. Ve zbytku tabulky se už jen odečítají stokoruny.
V první lize se dobře platí i ostatní role. Asistent dostane 15 000 Kč, videorozhodčí 17 000 Kč, jeho asistent, čtvrtý rozhodčí i delegát po 5 000 Kč. Samotný asistent prvoligového sudího si za jeden zápas vydělá tolik, kolik okresní hlavní rozhodčí za téměř 24 utkání. V okresním přeboru bere asistent 440 Kč a delegát 410 Kč.
Zajímavé je i postavení žen. Hlavní rozhodčí nejvyšší ženské soutěže dostává 3 500 Kč, stejně jako sudí ve třetí mužské lize. Mládeži FAČR v roce 2024 zvedla paušály o 20 %, proto jsou její sazby aktualizované později než u dospělých okresních soutěží. Za okresní přebor se podle iSportu platí 640 Kč už víc než deset let.
Sezona v číslech: 750 tisíc proti 16 tisícům
Sazba za jeden zápas zní abstraktně. Po přepočtu na celou sezonu je rozdíl názornější. V našem modelu odpíská každý z obou sudích 25 utkání, bez cestovného a dalších rolí.
- Rozhodčí první ligy: 25 × 30 000 Kč = 750 000 Kč
- Rozhodčí okresního přeboru: 25 × 640 Kč = 16 000 Kč
- Rozdíl: 734 000 Kč
Okresní sudí si tedy za celou sezonu vydělá zhruba polovinu odměny za jeden prvoligový zápas. Jde o model, ne o výplatní pásku. Prvoligoví rozhodčí mohou přidat pohárová utkání, služby u videa nebo mezinárodní delegace. Okresní rozhodčí naopak často pískají víc zápasů za víkend, i mládežnické. Tam ale sazby klesají ještě níž, například za okresní dorost na 370 Kč a za přípravku na 120 Kč.
Podle nás samotná výše rozdílu skandál není. Elitní liga je placený produkt, který prodává televizní práva a sponzorům nabízí sledovanost. Odpovědnost za správné uplatnění pravidel je ale na obou úrovních stejná. A okresní sudí čelí jinému riziku. Nemá kolem sebe pořadatelskou službu ani kamery, zato má blízko k rozčileným divákům u zábradlí. Rozhodčí podle iSportu opakovaně upozorňují, že mladým lidem se víkendová brigáda vyplatí víc než pískání nižších soutěží. Z toho vzniká náborový problém, který se v tabulkách nijak neprojeví.
Cestovné jako náplast
Svaz zatím sáhl hlavně na cestovné. Podle zprávy komise rozhodčích Královéhradeckého krajského svazu bylo schváleno dočasné zvýšení náhrady z 5 na 7 Kč za kilometr, platné od 17. září 2026 prozatím do konce roku. Řád rozhodčích a delegátů FAČR počítá dopravné z místa bydliště na místo utkání nejkratší cestou. V praxi se řeší i společné jízdy, limity a hospodárnost, proto počítáme s uznanými kilometry.
Rozdíl dvou korun za kilometr vypadá v praxi takto:
|Uznaná vzdálenost
|Cestovné dříve (5 Kč/km)
|Cestovné nyní (7 Kč/km)
|Navíc
|40 km
|200 Kč
|280 Kč
|+80 Kč
|60 km
|300 Kč
|420 Kč
|+120 Kč
|100 km
|500 Kč
|700 Kč
|+200 Kč
Okresní hlavní rozhodčí s 60 uznanými kilometry si tedy polepší z 940 na 1 060 Kč za zápas. Za 25 utkání dostane na cestovném 10 500 Kč a celkem si přijde na 26 500 Kč. Zvýšení pomáhá hlavně těm, kdo jezdí daleko. Kdo píská v sousední vesnici, nepozná ho skoro vůbec. Navíc jen vyrovnává náklady na auto a benzín, takže na odměně za samotnou práci nemění nic.
Jak to vypadá za hranicemi
V regionu stojí česká první liga vysoko. Polský svaz PZPN platí hlavnímu rozhodčímu Ekstraklasy 4 200 zlotých, tedy zhruba 24 500 Kč. Ve druhé polské lize je to asi 13 400 Kč a ve třetí asi 8 800 Kč. Polská pyramida je ale mnohem plošší. Mezi nejvyšší soutěží a III. ligou je rozdíl šestinásobný, kdežto u nás padá odměna mezi první a třetí ligou víc než osmkrát.
Maďarský sazebník MLSZ pro sezonu 2025/26 uvádí pro hlavního rozhodčího nejvyšší soutěže 45 000 forintů, zhruba 2 800 Kč. Tedy méně, než v Česku dostane sudí třetí ligy. Se Slovenskem srovnávat nemůžeme, aktuální oficiální sazebník Niké ligy, který by šlo porovnat s tím českým, jsme nedohledali.
Na západě se pohybujeme v jiných řádech. Podle deníku AS si průměrný rozhodčí španělské LaLigy vydělá kolem 7,3 milionu Kč hrubého za sezonu. Fixní roční složka činí asi 3,7 milionu Kč a za jeden zápas dostane přibližně 127 000 Kč. K tomu přičtěme zhruba 640 000 Kč za obrazová práva a nový audiovizuální bonus kolem 170 000 Kč ročně. Jediný zápas ve Španělsku tak vynese zhruba tolik jako 200 okresních utkání v Česku. Německo funguje podobně. Bundesliga sama uvádí, že rozhodčí nejsou plnými zaměstnanci svazu DFB, ale berou základní plat a k tomu odměnu za zápas. Rozdíl proti Česku nevzniká jen vyšší sazbou za utkání, ale hlavně roční fixní složkou, kterou umožňuje bohatší televizní trh.
Kontrast je vidět i u žen. DFB od sezony 2025/26 zvedl odměnu hlavních rozhodčích ženské Bundesligy ze zhruba 17 000 na 24 500 Kč za zápas. Česká rozhodčí v nejvyšší ženské soutěži dostává 3 500 Kč.
Spor o paušály se přesouvá do roku 2027
V Česku je podle iSportu registrováno zhruba 4 000 rozhodčích, z nichž se asi tisícovka zapojila do Unie českých fotbalových rozhodčích. UČFR chce audit rozhodčích, valorizaci paušálů, vyšší cestovní náhrady a psychologickou i právní ochranu. Na svém webu se nepředstavuje jen jako tlaková skupina kvůli penězům, ale i jako profesní komunita, která nabízí vzdělávání, mentoring a pomoc při incidentech.
Svaz na požadavky reagoval pracovním setkáním na Strahově se zástupci vedení, komisí a unie. Další kroky měl projednat výkonný výbor. Kolik peněz je ve hře, ukazují účetní údaje citované v médiích: náklady FAČR na rozhodčí se pohybují řádově kolem dvou set milionů korun ročně.
Výraznou postavou tlaku na vyšší odměny je Marek Pleskač. Ve výzvě, o které informoval Karlovarský deník, navrhoval zvýšit odměny alespoň o inflaci od roku 2019. Odměna za okresní přebor by tak vzrostla na 940 Kč, tedy o 46,9 %, a za III. třídu na 740 Kč, o 37 %. Na Instagramu Pleskač napsal, že změnu paušálů osobně očekává od jara 2027. Schválené částky ale k 19. říjnu 2026 neexistují.
Do debaty vstupují i okresní svazy. Otevřený dopis VV OFS Kolín z 6. října 2026 reaguje na záměr upravit od 1. ledna 2027 cestovné, zavést limity a zároveň zvýšit paušály. Kolínští nechtějí limity zrušit. Místo pevných limitů navrhují průměrný limit za polovinu sezony podle jednotlivých soutěží. Je to opatrnější přístup, který ukazuje druhou stranu sporu: každá koruna navíc pro rozhodčího nakonec dopadne na rozpočty malých oddílů.
Šestistovka za zápas nezaplatí ani nové kopačky, sobotu na hřišti ani vyslechnuté nadávky od zábradlí. Prvoligový fotbal si své rozhodčí koupit dokáže. Okresní přebor zatím závisí na lidech, kteří pískají spíš z lásky ke hře než kvůli penězům, a těch rok od roku ubývá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle