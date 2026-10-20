Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mezi první ligou a okresním přeborem je padesátinásobný rozdíl v odměnách. Kolik vlastně berou čeští fotbaloví rozhodčí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hlavní rozhodčí v Chance Lize dostane za zápas 30 000 Kč, jeho kolega v okresním přeboru 640 Kč. Spor o tento rozdíl teď řeší celý fotbalový svaz.
Mezi první ligou a okresním přeborem je padesátinásobný rozdíl v odměnách. Kolik vlastně berou čeští fotbaloví rozhodčí

Mezi první ligou a okresním přeborem je padesátinásobný rozdíl v odměnách. Kolik vlastně berou čeští fotbaloví rozhodčí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 20.10.2026 17:21

Reklama
Další články z SportyŽivě
Spartu sráží absence kanonýra. Brunes nedává góly a ani se nezapojuje do hry, tvrdí Horváth
Spartu sráží absence kanonýra. Brunes nedává góly a ani se nezapojuje do hry, tvrdí Horváth
Trpišovský poslal Chorého do fotbalového exilu. Agent jedná se Saúdskou Arábií i Dubají a chystá úprk z Česka
Trpišovský poslal Chorého do fotbalového exilu. Agent jedná se Saúdskou Arábií i Dubají a chystá úprk z Česka

Tomáš Chorý po gestu směrem k rozhodčímu neodletěl se Slavií do Istanbulu. Trenér Trpišovský říká, že už za...

Nečasovi puk rozsekl obličej, pak parádní ranou zápěstím snížil. Colorado padlo ve Philadelphii
Nečasovi puk rozsekl obličej, pak parádní ranou zápěstím snížil. Colorado padlo ve Philadelphii

Martina Nečase trefil ve Philadelphii puk do obličeje. Útočník Colorada se vrátil na led a dal gól,...

Španělé uvidí MS ve fotbale 2030 jen na Netflixu. Šéf Novy varuje, že totéž hrozí i Česku
Španělé uvidí MS ve fotbale 2030 jen na Netflixu. Šéf Novy varuje, že totéž hrozí i Česku

Netflix získal ve Španělsku a Andoře všech 104 zápasů MS ve fotbale 2030. Šéf Novy Daniel Grunt už v létě...

Fanoušci Winnipegu vytvořili Hellebuyckovi počítadlo peněz, o které přišel. Teď se může vrátit a ve hře je trejd za dva Čechy
Fanoušci Winnipegu vytvořili Hellebuyckovi počítadlo peněz, o které přišel. Teď se může vrátit a ve hře je trejd za dva Čechy

Webové počítadlo Hellebucks.com ukazuje, kolik brankář Connor Hellebuyck ztrácí za každý den suspendace. V...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.