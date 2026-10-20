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Změna designu přímo z palubní desky: Jak si upravit avatara auta v Google Mapách

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Google Mapy nově umožňují měnit ikonu vozidla při navigaci přímo na displeji auta přes Android Auto, bez jediného dotyku telefonu.
Android Auto, hudební přehrávač

Android Auto, hudební přehrávač

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 17:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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