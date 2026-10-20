Změna designu přímo z palubní desky: Jak si upravit avatara auta v Google Mapách

Kdo někdy při navigaci v Google Mapách sledoval modrou šipku pohybující se po trase, možná netuší, že ji už dávno může nahradit ikonou malého autíčka. Google tuto možnost označuje jako „avatar řízení“ a v mobilní aplikaci ji nabízí už několik let. Novinka, která se od 16. září 2026 postupně zpřístupňuje uživatelům, spočívá v něčem jiném: typ vozidla i jeho barvu lze nově vybírat přímo na displeji auta. Místo sahání po telefonu tak stačí několik klepnutí na obrazovce s Android Auto. Na první pohled jde o drobnost, ale zapadá do širšího trendu, kdy Google přesouvá ovládání do prostředí, které je při řízení praktičtější.
Co je avatar řízení a jak se vyvíjel
Avatar řízení je ikona, která během navigace nahrazuje výchozí modrou šipku. Podle oficiální nápovědy Googlu si uživatel může vybrat stylizované vozidlo, například sedan, SUV nebo pickup. Funkce se v mobilní aplikaci objevila už v roce 2020. Tehdy ale nabízela pouze tři přednastavené ikony bez dalších možností úprav.
V únoru 2025 Google nabídku výrazně rozšířil. Podle zjištění 9to5Google přibylo pět propracovanějších 3D modelů: sedan, terénní pickup, SUV, sportovní auto a hatchback. Každý z nich nabízí osm barevných variant: ledově bílou, noční černou, popelavě šedou, makově červenou, nebesky modrou, slunečně žlutou, akvamarínově zelenou a purpurově růžovou. Starší trojice ikon zůstala k dispozici jako alternativa.
V květnu 2025 přišel další krok: vybraný avatar se začal zobrazovat také na displejích automobilů s Android Auto a Apple CarPlay. Háček byl v tom, že změnit ho šlo stále jen v telefonu. Teprve v září 2026 se začala šířit možnost upravovat avatar přímo na obrazovce auta.
Krok za krokem: úprava avatara z displeje auta
Postup popsaly redakce Android Authority a 9to5Google 16. září 2026. Vypadá takto:
- Na displeji auta otevřete Google Mapy v Android Auto.
- Přejděte do nastavení Map (Settings / Nastavení).
- V nabídce vyhledejte novou položku Driving avatar, která se nachází poblíž voleb pro domovskou a pracovní adresu a nastavení upozornění.
- Vyberte typ vozidla.
- Zvolte barvu a výběr potvrďte.
Změna se synchronizuje s účtem Google, takže se projeví také v mobilní aplikaci, a naopak. Pokud jste si avatar nastavili už dříve v telefonu, v autě se zobrazí automaticky. Nově ho ale můžete změnit i přímo na palubním displeji.
Pokud položku Driving avatar v nabídce nevidíte, nemusí jít o chybu. Android Authority i 9to5Google upozorňují, že Google funkci zpřístupňuje postupně prostřednictvím aktualizace na straně serveru. Ani stejná verze aplikace proto nezaručuje, že ji už máte k dispozici. Funkce byla zaznamenána například ve verzích Android Auto 17.8.163744 a Google Maps 26.38.01.980791571. Google však minimální požadované verze oficiálně neupřesnil.
Kompatibilita a české prostředí
Základní požadavky na Android Auto zůstávají stejné: pro kabelové připojení je potřeba telefon s Androidem 9 nebo novějším, pro bezdrátové připojení zpravidla Android 11 nebo novější. Zároveň potřebujete kompatibilní automobil nebo autorádio. Google uvádí, že Android Auto podporují stovky milionů kompatibilních vozidel po celém světě.
Samotná funkce avatara řízení má českou nápovědu a není vázána na konkrétní jazyk. Google však k nové možnosti úprav přímo v Android Auto nevydal samostatné oznámení pro jednotlivé země. Dostupnost proto závisí především na tom, zda už funkci aktivoval pro váš účet a verzi aplikace. Žádné konkrétní regionální omezení výběru modelů nebo barev zatím doloženo není.
Pokud jde o bezpečnost za volantem, Google výslovně vyžaduje, aby vozidlo stálo v režimu P, při zadávání cíle na displeji auta. Pro úpravu avatara obdobný požadavek veřejně neuvádí. Přesto doporučujeme měnit vzhled ikony před jízdou nebo během stání. Procházet nabídku barev při rychlosti 130 km/h na dálnici rozhodně není dobrý nápad.
Proč to není jen o ikoně
Na první pohled jde o čistě kosmetickou změnu. Navigace funguje stejně, ať po trase jede modrá šipka, nebo červený hatchback. Skutečný posun spočívá v tom, kde lze nastavení změnit. Google postupně přesouvá ovládání Map z telefonu na displej auta, tedy do prostředí navrženého pro používání během jízdy. Avatar je jen jednou z funkcí, které lze ovládat přímo z palubní obrazovky. Patří mezi ně například vyhledávání míst podle kategorií, hlášení dopravních incidentů, potvrzování nahlášených událostí, přepínání dopravní vrstvy nebo úprava adres domova a práce.
Celý posun zapadá do širší modernizace Android Auto, kterou Google představil v květnu 2026 pod označením Material 3 Expressive. Ta přinesla nový design, widgety i možnost zobrazit Mapy přes celý displej. Oficiální blog tehdy zdůrazňoval, že prostředí má být „jedinečně vaše“. Avatar řízení je drobným, ale logickým dílem této skládačky.
Že se nabídka může dál rozšiřovat, naznačuje i speciální avatar McLaren F1, který Google zpřístupnil začátkem října 2026 s časovým omezením do 23. listopadu. Podobné časově omezené motivy ukazují, že nabídka ikon nemusí zůstat neměnná.
Jedno klepnutí na displeji auta místo odemykání telefonu v držáku. Přesně taková personalizace dává smysl i za volantem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík