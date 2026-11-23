Sníh komplikuje dopravu v kraji. Na Šumpersku se srazil kamion s autobusem
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Sníh komplikuje dopravu v kraji. Na Šumpersku se srazil kamion s autobusemZdroj: poskytl Jiří Juráš, Řidiči Olomoucký kraj
Článek byl publikován 23.11.2026 08:56
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