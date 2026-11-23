„Večerní náměstí s již zavřenými stánky. Punč jsem si nekoupila, všichni chtěli hotovost a na to jim kašlu,“ napsala ve facebookové skupině zaměřené na dění v Olomouci Marie a rozpoutala debatu o platebních metodách na oblíbené předvánoční akci.
Zejména na dřevěných domečcích nabízejících právě ikonický horký nápoj najdou lidé nápisy jako platba pouze v hotovosti či cash only. Prodej občerstvení a alkoholu zajišťuje na vánočních trzích hned několik provozovatelů, většina se zřejmě přiklání k platbám v hotovosti.
Drobné či větší cedulky jsou na stánku s punčem poblíž Caesarovy kašny, u vstupu do radnice nedaleko Arionovy kašny nebo i ve větších prodejních místech alkoholického moku pod dvojicí vyhlídkových plošin. Naopak například prodejna jihomoravských sadařů pod slunečními hodinami na fasádě radnice platby kartou umožňuje. Na stánku s bombardinem nedaleko sloupu Nejsvětější Trojice obsluha nabízí možnost bezhotovostní platby přes aplikaci mobilního bankovnictví.
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„Záleží na obchodnících, my jim nezadáváme striktně do smlouvy, že by museli brát karty. V letošním roce jsme si všimli, že mnohem více stánkařů používá, když ne přímo platební terminál, tak alespoň QR kódy,“ říká projektová manažerka Vánočních trhů Monika Řehulková ze společnosti Kulturní Olomouc.
Třetina z více než 120 stánků na Horním a Dolním náměstí nabízí občerstvení, dvě třetiny pak dárkové zboží, ruční výrobky, vánoční či adventní dekorace nebo řemeslnou produkci. I náměstkyně olomouckého primátora pro oblast kultury Lucie Tungul potvrzuje, že nabídka možnosti platby kartou záleží na vůli provozovatelů stánků.
„Jde o volbu každého obchodníka. S ohledem na to, že je potřeba vycházet vstříc zákazníkům, je to na každém z podnikatelů. Nejde o věc, kterou by v tuto chvíli mělo řešit město,“ poznamenala náměstkyně.
I názory samotných zákazníků na potřebu platby kartou či mobilním telefonem nebo třeba chytrými hodinkami se různí. „Nechápu, že se v dnešní době nedá ještě platit na stáncích mobilem. Jinak už ani neplatím. Kartu ani hotovost fakt tahat nemíním,“ stálo v jednom z komentářů. „Ani letos neberou na stáncích karty? Loni jsem se byl na trhy podívat, a to že chtěli všude jen hotovost, mě dost znechutilo... Nemám nic proti hotovosti, ale nehodlám hledat bankomat a vybírat si peníze jen kvůli tomu, abych si dal svařák na náměstí,“ napsal Lukáš.
„Hotovost je v pořádku. Je to naše svoboda. Nemusí systém vědět, kde a co kupuji a platím. A za každou transakci obchodník platí. Pokud za každý prodaný punč placený kartou musí zaplatit, tak se mu to prodraží. Chápu, že nemají terminály na stánku,“ uvažovala Marta. „Jedině dobře, že chtějí jen hotovost. Já karty nevlastním vůbec,“ vyjádřila se Tereza.
Olomoucká radnice plánuje letos vybírat firmu, která bude na příštích pět let zařizovat organizaci vánočních trhů. Může se jednat o stávajícího pořadatele, nebo novou společnost. Zda bude jedním z požadavků i například větší využívání bezhotovostních plateb na stáncích, ještě není zřejmé. „Nové koncesní řízení se nyní připravuje, čekáme na vyjádření spolupracující právní kanceláře a potom bude možné komentovat obsah a podmínky, které budou nastavené,“ podotkla Lucie Tungul.
Výběrové řízení se bude opakovat, nový pořadatel trhů mohl být už na aktuální Vánoce, ale kvůli námitce k antimonopolnímu úřadu nakonec město zvolilo přímé zadání zakázky společnosti Kulturní Olomouc. „Vyjádření právního odboru se týká určitě i připomínek, které byly k předchozímu výběrovému řízení tak, aby bylo vše připravené takovým způsobem, abychom mohli vybrat nejlepšího možného kandidáta,“ dodala náměstkyně primátora.