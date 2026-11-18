Dlouho připravovaná investiční akce, díky které se bude moct porodnicko-gynekologická klinika přestěhovat do modernějších a výrazně větších prostor, se fakticky rozběhla už v závěru léta. K zemi šla takzvaná ředitelská vila, garáže a také někdejší objekt bufetu před porodnicí. Za přibližně tři a půl roku vznikne na uvolněném prostranství nový pavilon C1 se čtyřmi nadzemními a třemi podzemními podlažími.
„V nové budově budou sídlit pracoviště Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc: mimo jiné i Centrum asistované reprodukce, Centrum fetální medicíny, ambulance a lůžková oddělení kliniky, intermediární péče ale také kompletně Novorozenecké oddělení včetně ambulancí, lůžek a jednotky intenzivní a resuscitační péče,“ shrnul mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.
„Nová porodnice a Novorozenecké oddělení nabídnou tolik potřebný komfort pro celou rodinu, a to zcela v intencích moderní péče. Půjde vskutku o pracoviště hodné 21. století - jak v části porodnické, tak i v té, která je určena pro novorozence se zdravotními obtížemi, což je především jednotka intenzivní a resuscitační péče pro novorozence. I nejzávažněji nemocné děti tak budou moci být po celou dobu pobytu trvale se svými rodiči na rodinných pokojích,“ uvedl na webu nemocnice primář Novorozeneckého oddělení Jan Hálek.
Čtěte také: Budoucí otcové se připravují na novou roli. Olomoucká nemocnice pro ně pořádá kurz
Moderní objekt, který podobně jako další nové stavby z posledních let v olomoucké fakultce navrhla kancelář Adam Rujbr Architects, plní standardy velmi úsporné budovy. Na zelené střeše s retenční funkcí bude mít fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 148 kWp. „Zajímavostí stavby je, že všechna okna budou vybavena hliníkovými předokenními žaluziemi s elektrickým pohonem, které budou řízeny centrálně automaticky podle počasí, s možností manuálního přenastavení personálem. Hlavní plocha fasády je tvořena z cementovláknitých desek v bílé barvě a prolamovaném motivu, což vytváří vizuální dynamiku a elegantní vzhled. Parter objektu je navržen z jurského vápence, čímž stavba navazuje na materiálové řešení sousedního objektu B,“ zmínil vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček.
Se superpavilonem B, který už dva roky vzniká na místě původní budovy z roku 1896 přezdívané Franz Josef, bude nová stavba C1 propojená i nadzemními spojovacími krčky a také přes garáže. U stávající porodnice bylo jen několik parkovacích míst, pod novou budovou jich bude 90 a dalších 150 pod pavilonem B.
V nových nemocničních prostorách budou sídlit také odborníci z Oční kliniky. „Pro nás umožní zprovoznění nového pavilonu rozšíření ambulantních prostor a spojení nyní rozdělených pracovišť, jako jsou sítnicová, glaukomová, rohovková, dětská a všeobecná ambulance. Součástí našeho traktu v budově C1 budou i prostory pro aplikaci centrové léčby věkem podmíněné makulární degenerace a kartotéka. Všichni se těšíme na plynulejší provoz a pro pacienty komfort v podobě veškeré ambulantní péče na jednom místě,“ řekla přednostka Oční kliniky FN Olomouc Klára Marešová.
Čtěte také: Stavba superpavilonu FN Olomouc je v poločase. Dostane techniku až za miliardu
Na objekt C1 bude podle ekonomického náměstka FN Olomouc Tomáše Uvízla v budoucnu navazovat ještě stavba C2. Ta by se měla stavět po dokončení a přestěhování porodnice a nabídne prostory pro lůžkovou část Oční kliniky, kliniku ORL a také kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie.