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Oppo odtajňuje další generaci tabletu Pad Air

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Společnost Oppo spouští systém předobjednávek k novému tabletu, který v aktualizované podobě vychází po roce od uvedení jeho předchůdce. Čerstvá novinka s názvem Pad Air6...
Oppo odtajňuje další generaci tabletu Pad Air

Oppo odtajňuje další generaci tabletu Pad Air

Zdroj: Oppo Pad Air6 | Zdroj: Oppo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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