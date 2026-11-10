Mokrý sníh a kolony. Tah přes Červenohorské sedlo zablokoval porouchaný kamion

Mokrý sníh a kolony. Tah přes Červenohorské sedlo zablokoval porouchaný kamionPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mokrý sníh a kolony. Tah přes Červenohorské sedlo zablokoval porouchaný kamionZdroj: Jája Podhajská
Článek byl publikován 10.11.2026 11:44
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