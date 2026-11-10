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Mokrý sníh a kolony. Tah přes Červenohorské sedlo zablokoval porouchaný kamion

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Značné komplikace řešili v úterý kolem poledne řidiči na nejvýše položené silnici I. třídy České republiky přes Červenohorské sedlo. Rušnou spojnici Šumperska a Jesenicka pokryl mokrý sníh, na tahu došlo k poruše kamionu v jedné ze zatáček a vzniku kolon.
Mokrý sníh a kolony. Tah přes Červenohorské sedlo zablokoval porouchaný kamion

Mokrý sníh a kolony. Tah přes Červenohorské sedlo zablokoval porouchaný kamion

Zdroj: Jája Podhajská
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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