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Tržby výrobců pamětí raketově vzrostly o 369 %. Umělá inteligence žene ceny nahoru, Samsung ovládl trh

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Globálnímu trhu s operačními paměťmi se v poslední době mimořádně daří. Není se čemu divit, díky boomu kolem AI se ceny pamětí mnohonásobně zvýšily. Podle...
Tržby výrobců pamětí raketově vzrostly o 369 %. Umělá inteligence žene ceny nahoru, Samsung ovládl trh

Tržby výrobců pamětí raketově vzrostly o 369 %. Umělá inteligence žene ceny nahoru, Samsung ovládl trh

Zdroj: Samsung
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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