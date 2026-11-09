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Windows 11 dostává velkou aktualizaci. Microsoft slibuje až o 20 % rychlejší systém a lepší propojení s telefony

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Microsoft začíná postupně rollovat na počítače a notebooky rozsáhlou aktualizaci svého aktuálního systému Windows 11. Jedná se o verzi 26H2 (Windows 11 2026 Update), nicméně...
Windows 11 dostává velkou aktualizaci. Microsoft slibuje až o 20 % rychlejší systém a lepší propojení s telefony

Windows 11 dostává velkou aktualizaci. Microsoft slibuje až o 20 % rychlejší systém a lepší propojení s telefony

Zdroj: GPT Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:28

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