Marcia Cross ze Zoufalých manželek ukázala tvář s vráskami bez seriálové dokonalosti. Hollywood o její vrstevnice nestojí

Marcia Cross, FOTO: Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Marcia Cross, FOTO: Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Marcia Cross, FOTO: Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Marcia Cross, FOTO: Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Marcia Cross, FOTO: Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Televizní diváci si ji pamatují jako úzkostlivě upravenou zrzku s perlami na krku. Marcia Cross ale na svém posledním vzácném selfie z letadla předvedla, jak vypadá ve skutečnosti, když se zrovna nesnaží nic skrývat. Čtyřiašedesátiletá herečka si navíc posteskla, že filmový průmysl o ženy v jejím věku nejeví zájem. Usměvavá tvář cestou do Paříže
Letos na jaře překvapila herečka své sledující civilním snímkem, který pořídila v letadle. Na fotce se usmívá, má dlouhé zrzavé vlasy, brýle a naprosto přirozenou tvář. Vzhledem k tomu, že si své soukromí hlídá a na internetu sdílí spíš střípky z práce nebo aktivismu, šlo o vzácný pohled.
K příspěvku před odletem tehdy připsala jen krátký vzkaz.
„Tak jo! Letadlo startuje. Brzy se uvidíme,“ vzkázala fanouškům. Mířila totiž do Francie na pařížské letiště Charlese de Gaulla, kde byla ohlášená jako jeden z hostů na fanouškovské akci The Desperate Con. Lidé v komentářích neskrývali nadšení a psali jí, že ji Francouzi milují a nemůžou se dočkat setkání.
Od šílené Kimberly k dokonalé Bree
Její uvolněný vzhled je v ostrém kontrastu s postavami, které jí přinesly celosvětovou slávu. Na televizní obrazovce kdysi nechyběla u žádného velkého dramatu. Skutečný zlom přišel v roce 1992 s postavou doktorky Kimberly Shaw v seriálu Melrose Place, ze které se stala jedna z nejméně předvídatelných postav v celém seriálu.
Její hrdinka v ději skrývala nádor na mozku a nakonec vyhodila do povětří celý bytový komplex. Největší popularitu jí pak v roce 2004 přinesla upjatá perfekcionistka Bree Van de Kamp ze Zoufalých manželek. Seriál běžel osm sezón, hned v prvním roce získal jedenáct nominací na ceny Emmy a z ústřední čtveřice udělal globální hvězdy.
Hollywood o starší ženy nestojí
Punc televizní ikony se ale po konci seriálu v roce 2012 ukázal jako problém.
„Vždycky jsem si myslela, že po Zoufalých manželkách přijde třetí dějství mojí kariéry, ale to se ještě nestalo,“ popsala v roce 2023 pro magazín Variety. Vzácná jarní fotka tak přirozeně zapadá do jejích úvah o tom, jak filmový průmysl přehlíží starší generaci hereček.
Sama už dřív řekla, že je na zvláštní křižovatce.
„Cítím se jako neuvěřitelně zralý člověk, ale Hollywood to nijak zvlášť nezajímá,“ uvedla s tím, že by na plátně ráda viděla víc vrstevnic. „Když jsme točily Zoufalé manželky, bylo nám čtyřicet a byla to velká věc. Dnes bych chtěla vidět šedesátileté ženy,“ dodala.
Sama se v posledních letech objevila spíš v menších rolích, v letech 2015 až 2017 hrála například v politickém thrilleru Quantico. Životní priority jí navíc v roce 2018 přeskládala rakovina, ze které se úspěšně dostala do remise. Podobně náročnou léčbou nádoru hrdla prošel už dřív i její manžel Tom Mahoney.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( sortiraparis, eonline).