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Marcia Cross ze Zoufalých manželek ukázala tvář s vráskami bez seriálové dokonalosti. Hollywood o její vrstevnice nestojí

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Představitelka Bree ze Zoufalých manželek sdílela vzácnou fotku. Marcia Cross na ní ukázala přirozenou tvář a posteskla si nad nezájmem Hollywoodu.
Marcia Cross

Marcia Cross

Zdroj: FOTO:Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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