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Realme 17 Pro a Pro+ odhalují první detaily

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Dva mobilní přírůstky připravuje čínská společnost Realme, která si před širokou veřejností neuhlídala nové podrobnosti kolem telefonů nesoucích název Realme 17 Pro a Realme 17...
Realme 17 Pro a Pro+ odhalují první detaily

Realme 17 Pro a Pro+ odhalují první detaily

Zdroj: Realme 16 Pro | Zdroj: Realme
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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