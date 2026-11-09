Voda v reproduktoru telefonu zní jako rozsudek smrti. Stačí ale přehrát správný zvuk a vysušíte ho za pár minut

Než se rozhodnete odnést telefon do servisu nebo ho začnete sušit fénem, na chvíli se zastavte. Voda zachycená v mřížce reproduktoru totiž není totéž jako telefon, který se celý ponořil do vody. Membrána reproduktoru se nachází v malé komoře, kde se mohou snadno zachytit kapky. Ty pak okamžitě ovlivní kvalitu zvuku, takže reproduktor začne chrčet, praskat nebo znít nezvykle tlumeně. Může to působit, jako by byl definitivně poškozený, ale často jde jen o dočasný problém způsobený vlhkostí.
V takovém případě může pomoci krátký nízkofrekvenční tón přehrávaný přes reproduktor. Jeho vibrace mohou rozhýbat drobné kapky a pomoci jim dostat se ven přes mřížku. Používá se například frekvence kolem 165 Hz nebo frekvenční sweep v rozmezí 165–220 Hz. Jeden cyklus obvykle trvá 10–30 sekund a po dvou až třech opakováních může být zvuk znatelně čistší. Celý postup zabere jen několik minut. Je ale důležité rozlišovat: zvukový tón může pomoci s vodou v reproduktoru, nikoli s telefonem, který byl celý ponořený.
Jak to vlastně funguje a kde ten tón vzít
Princip není jen internetovou pověrou. Apple podobnou funkci využívá u Apple Watch: po vypnutí režimu Water Lock hodinky přehrají sérii tónů, které pomáhají vytlačit zbytkovou vodu z reproduktoru. iPhone ale žádnou podobnou vestavěnou funkci nemá, takže je potřeba využít externí nástroje.
Nejrychlejší možností je přehrání tónu přímo v prohlížeči. Web FixMySpeakers funguje bez instalace: otevřete stránku, klepnete na tlačítko a telefon začne přehrávat zvuk určený k odstranění vody z reproduktoru. Doporučená délka jednoho cyklu je 10–30 sekund.
Na iPhonu můžete využít také aplikaci Sonic (vyžaduje iOS 17.6+) nebo Clear Wave (iOS 16.0+), které jsou dostupné v českém App Storu. Pro Android je k dispozici například Clear Wave Water Eject na Google Play, která pracuje s frekvenčním sweepem v rozmezí 165–220 Hz. Existuje také komunitní zkratka Water Eject pro aplikaci Zkratky na iPhonu, která generuje tón o frekvenci 165 Hz.
Nízkofrekvenční zvuk rozkmitá membránu reproduktoru a vzduch v jeho komoře. Vibrace mohou uvést drobné kapky do pohybu a pomoci jim dostat se ven přes ochrannou mřížku. Proto je vhodné držet telefon reproduktorem směrem dolů. Gravitace totiž může odtékání vody usnadnit.
Postup krok za krokem
Než začnete přehrávat jakýkoli tón, připravte telefon:
- Okamžitě odpojte nabíjecí kabel a nepřipojujte žádné další příslušenství.
- Sundejte ochranný obal telefonu.
- Viditelnou vodu opatrně otřete hadříkem, který nepouští vlákna.
- Odpojte Bluetooth sluchátka a další zvukové příslušenství, aby se tón přehrával přímo z reproduktoru telefonu.
- Držte telefon reproduktorem dolů a jemně s ním klepněte do dlaně, aby mohla přebytečná voda vytéct.
Teprve potom otevřete FixMySpeakers nebo některou z uvedených aplikací. Přehrávejte tón po dobu 10–15 sekund, následně otřete kapky, které se objeví na mřížce reproduktoru, a celý postup zopakujte. Obvykle stačí dva až tři cykly. Pokud reproduktor stále chrčí, nechte telefon doschnout na suchém místě s dobrým prouděním vzduchu a později zkuste postup zopakovat.
Vyhněte se používání fénu, mikrovlnné trouby i stlačeného vzduchu. Zapomeňte také na rýži. Apple přímo varuje, že drobné částice rýže mohou iPhone poškodit. Místo toho doporučuje nechat zařízení volně vyschnout na vzduchu.
Reproduktor versus celý telefon, zásadní rozdíl
Zvukový tón může pomoci s vodou zachycenou v reproduktoru. Nevyřeší ale mokrý Lightning nebo USB-C konektor, vlhkost pod displejem ani vodu, která pronikla dovnitř telefonu. Pokud iPhone detekuje kapalinu v konektoru, Apple doporučuje počkat alespoň 30 minut, než znovu vyzkoušíte připojit kabel. Jestliže se upozornění na přítomnost kapaliny opakovaně zobrazuje, může být nutné nechat telefon schnout až 24 hodin.
U telefonů s certifikací IP68 bývá situace příznivější, protože jejich konstrukce je navržena tak, aby omezovala pronikání vody. Ani tato certifikace ale nezaručuje, že se vlhkost nedostane dovnitř. U starších modelů bez odpovídající ochrany je riziko poškození výrazně vyšší. Navíc platí, že voděodolnost telefonu není trvalá a postupem času se může snižovat.
Kdy už je čas vyhledat servis? Pokud se zvuk nezlepší ani po opakovaném použití tónu a důkladném vyschnutí telefonu, zařízení stále hlásí přítomnost kapaliny, má problémy s nabíjením nebo bylo delší dobu celé ponořené do vody.
Co na to záruka a pojištění v Česku
Běžná reklamace se vztahuje na vady výrobku, nikoli automaticky na poškození způsobené nehodou. Apple ve své omezené záruce výslovně vylučuje škody způsobené kontaktem s kapalinou. Česká verze záručních podmínek zároveň rozlišuje mezi smluvní zárukou výrobce a zákonnými právy spotřebitele. V praxi to znamená, že pokud telefon poškodí voda, běžná reklamace takovou závadu zpravidla nepokryje.
Jiná situace může nastat u pojištění zařízení. T-Mobile v programu Pro Jistotu výslovně uvádí krytí škod způsobených vodou. O2 zase ve svém pojištění zařízení zahrnuje mezi kryté události také poškození vodou a utopení telefonu. Pokud máte zařízení pojištěné u operátora, vyplatí se nejprve zkontrolovat konkrétní podmínky pojištění, než se pokusíte telefon sami rozebírat nebo opravovat.
Silica gel, rýže, nebo zvuk, co má smysl
Zvuková metoda představuje rychlou první pomoc, která cílí především na vodu zachycenou v reproduktoru. Silica gel je pomalejší, ale může být vhodnější při delším vysoušení zařízení. Časopis Popular Science u něj uvádí dobu 24–48 hodin. Rýže je ze všech tří možností nejméně vhodná. Jednotlivé postupy se přitom nemusí vylučovat: vodu z reproduktoru můžete zkusit vytlačit pomocí tónu a následně telefon nechat přes noc v suchém prostředí se sáčky silica gelu.
Nejhorší, co můžete po kontaktu telefonu s vodou udělat, je v panice připojit mokré zařízení k nabíječce. Hned za tím je sušení fénem. Stejně špatné je ale spoléhat na to, že se problém vyřeší sám, aniž byste telefonu dopřáli čas na vyschnutí. Zachovejte klid, odpojte kabel, otřete telefon, držte reproduktorem dolů a případně vyzkoušejte krátký nízkofrekvenční tón. Pokud je problém skutečně jen ve vodě zachycené v reproduktoru, může se díky tomu zvuk vrátit do normálu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman