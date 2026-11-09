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Voda v reproduktoru telefonu zní jako rozsudek smrti. Stačí ale přehrát správný zvuk a vysušíte ho za pár minut

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Tlumený, praskavý zvuk z reproduktoru po kontaktu s vodou nemusí znamenat konec telefonu. Stačí přehrát nízkofrekvenční tón a kapky se vytlačí.
Mobilní telefon, vyťukávání čísla, žena

Mobilní telefon, vyťukávání čísla, žena

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 20:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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