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Vypínat počítač každý večer nemá smysl, ukázalo měření. Za celý rok ušetříte méně než za jednu dávku sušičky

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Notebook v režimu spánku spotřebuje za celou noc pouhých 0,02 kWh. Za rok vyjde noční uspávání na přibližně 51 korun, méně, než kolik stojí pár dávek sušičky.
Stolní počítač, Charmander

Stolní počítač, Charmander

Zdroj: PxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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