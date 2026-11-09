Sedm věcí, které byste měli dělat každý měsíc, aby vám počítač vydržel roky. Zabere to pár minut a zvládne je každý

Počítač obvykle „neodejde“ ze dne na den. Jeho stav se zhoršuje postupně: zaplněným diskem, zastaralým softwarem, množstvím zbytečných aplikací spouštějících se při startu nebo chybějící zálohou. Každý z těchto problémů může samostatně působit nenápadně, dohromady ale dokážou i z jinak výkonného stroje udělat pomalý, zranitelný a nepříjemný nástroj. Přitom stačí pravidelně kontrolovat sedm věcí, které zvládne každý bez znalosti registru nebo terminálu. Vše potřebné najdete v běžném nastavení Windows i macOS. Tady je kompletní seznam: 1) vyčistit dočasné soubory, Koš a složku Stažené soubory, 2) odinstalovat nepoužívané aplikace, 3) projít programy spouštěné při startu, 4) nainstalovat aktualizace systému, 5) zkontrolovat aktualizace prohlížeče a důležitých programů, 6) ověřit, že funguje zálohování, 7) zkontrolovat oprávnění aplikací a fyzicky očistit zařízení.
Pravidelná měsíční kontrola zabere podle našeho odhadu 10 až 15 minut, pokud už máte automatické aktualizace a zálohování nastavené. První úklid a konfigurace ale mohou zabrat déle, počítejte přibližně s 20 až 40 minutami. I to je však výrazně méně času, než kolik vás může stát řešení plného disku, ztracených souborů nebo přeinstalace systému.
Vyčistěte úložiště a zbavte se balastu
Nedostatek volného místa na disku neznamená jen to, že už nemáte kam ukládat fotografie. Systém potřebuje prostor také pro dočasné soubory, aktualizace a virtuální paměť. Když ho nemá dostatek, může se výrazně zpomalit.
Na Windows se k přehledu úložiště dostanete přes Nastavení → Systém → Úložiště. Zde uvidíte, co zabírá nejvíce místa, a můžete zapnout Inteligentní úložiště. Tato funkce dokáže automaticky odstraňovat dočasné soubory a vyprazdňovat Koš. Důležitý detail: ve výchozím nastavení nemaže obsah složky Stažené soubory ani soubory uložené v cloudu. I při zapnuté automatické údržbě se proto vyplatí tuto složku jednou za měsíc projít a odstranit například staré instalační soubory nebo dokumenty, které už nepotřebujete.
Na macOS najdete přehled úložiště v nabídce Apple → Nastavení systému → Obecné → Úložiště. Systém zobrazí grafické rozdělení obsazeného místa a nabídne doporučení, jak úložiště uvolnit.
S úklidem souvisí také druhý krok: odinstalujte aplikace, které nepoužíváte. Ve Windows je najdete v Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace. Na Macu je můžete odstranit přetažením do Koše nebo přes Nastavení systému → Obecné → Úložiště → Aplikace. Každý zbytečný program zabírá místo a některé navíc běží na pozadí, kde zbytečně spotřebovávají systémové prostředky.
Zkroťte autostart a držte systém aktuální
Pomalé spouštění počítače nemusí nutně znamenat, že má slabý hardware. Často za ním stojí množství programů, které se automaticky spouštějí při přihlášení. Ve výsledku tak počítač po zapnutí načítá řadu aplikací, které vůbec nepotřebujete.
Na Windows je najdete v Nastavení → Aplikace → Aplikace po spuštění. U jednotlivých položek se zobrazuje také jejich vliv na rychlost startu systému. Na macOS otevřete Nastavení systému → Obecné → Aktivace položek a rozšíření při přihlášení. Vypněte programy, které při každém spuštění nepotřebujete. U aplikací, jejichž účel neznáte, si nejprve ověřte, k čemu slouží. Některé mohou být důležité pro správné fungování zařízení nebo jeho příslušenství.
Druhou důležitou součástí údržby jsou aktualizace systému. Nepřinášejí jen nové funkce, ale především opravují bezpečnostní chyby a další nedostatky, které mohou ohrožovat data nebo negativně ovlivňovat chod počítače. Ve Windows spusťte kontrolu přes Nastavení → Windows Update, na Macu otevřete Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru. Ideální je ponechat automatické aktualizace zapnuté a jednou za měsíc ověřit, že se některá z nich nezasekla nebo nečeká na potvrzení.
Důležitý kontext pro rok 2026: podpora Windows 10 skončila 14. října 2025. Běžní uživatelé už proto nedostávají bezplatné bezpečnostní aktualizace, pokud nemají zajištěnou rozšířenou podporu. Pravidelná údržba tedy nenahradí používání podporovaného systému. Pokud stále používáte Windows 10, měli byste zvážit přechod na novější verzi, případně jiný podporovaný operační systém.
Prohlížeč a klíčové aplikace: samostatná kapitola
Webový prohlížeč je dnes vstupní branou k většině pracovních i volnočasových aktivit. Zároveň patří mezi nejčastější cíle kybernetických útoků. Chrome i Firefox mají vlastní mechanismy aktualizací, které fungují nezávisle na aktualizacích operačního systému.
V Chrome stačí kliknout na tři tečky → Nápověda → O prohlížeči Google Chrome. Prohlížeč automaticky zkontroluje dostupnost nové verze a případnou aktualizaci nainstaluje. U Firefoxu je postup podobný: otevřete nabídku → Nápověda → O Firefoxu. Výjimkou je situace, kdy jste Firefox nainstalovali z Microsoft Storu. V takovém případě aktualizace zajišťuje obchod Microsoft Store, nikoli samotný prohlížeč.
Safari na Macu se aktualizuje společně s macOS. Nemusíte tedy kontrolovat jeho aktualizace samostatně, je to ale další důvod, proč neodkládat aktualizace celého systému.
Stejnou pozornost věnujte také programům, které používáte každý den: kancelářskému balíku, komunikačním aplikacím nebo antivirovému softwaru. Většina z nich nabízí automatické aktualizace přímo v nastavení. Při měsíční kontrole se vyplatí ověřit, že tato funkce skutečně pracuje správně.
Záloha: jediný bod, který řeší katastrofu
Ze všech sedmi bodů je zálohování jednoznačně nejdůležitější. Vyčištění disku může zrychlit počítač a aktualizace zvýšit jeho bezpečnost, ale ani jedno vám nevrátí omylem smazané soubory, neobnoví data po poruše disku ani nepomůže při krádeži notebooku. K tomu slouží právě záloha.
Na Windows můžete využít Windows Zálohování, které umožňuje zálohovat vybrané soubory, nastavení a některé další položky prostřednictvím služby OneDrive. Na macOS je k dispozici vestavěný nástroj Time Machine. Najdete ho v Nastavení systému → Obecné → Time Machine. K jeho používání potřebujete externí disk nebo kompatibilní síťové úložiště.
Nejbezpečnější přístup představuje kombinace cloudového a lokálního zálohování. Cloud vám umožní přistupovat k souborům odkudkoliv, zatímco externí disk poskytne další kopii dat, kterou můžete využít i bez připojení k internetu. Při měsíční kontrole stačí otevřít nastavení zálohování a ověřit, že poslední záloha proběhla úspěšně a není příliš stará.
Oprávnění aplikací a fyzická péče o zařízení
Poslední dva body seznamu se týkají oblastí, na které se snadno zapomíná. Oprávnění aplikací najdete ve Windows v Nastavení → Ochrana osobních údajů a zabezpečení, na macOS v Nastavení systému → Soukromí a zabezpečení.
Zaměřte se především na přístup ke kameře, mikrofonu a poloze. Ve Windows si všímejte také oprávnění k přístupu k souborům a dalším citlivým funkcím systému. Na Macu zkontrolujte zejména položky „Úplný přístup k disku“, „Odposlech vstupu“ a „Nahrávání obrazovky“. Praktické pravidlo je jednoduché: pokud nedokážete vysvětlit, proč konkrétní aplikace určité oprávnění potřebuje, zvažte jeho odebrání. Některé programy ale bez potřebných oprávnění nemusí fungovat správně.
Fyzické čištění uzavírá celý měsíční rituál. Podle doporučení Applu i Microsoftu platí několik základních zásad: používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna, případně ho lehce navlhčete vodou. Čisticí prostředky nikdy nestříkejte přímo na zařízení, vyhněte se agresivní chemii a dávejte pozor, aby se do otvorů nedostala tekutina. Klávesnici, displej a touchpad stačí jemně otřít. Při čištění větracích otvorů nebo při důkladnější údržbě se řiďte pokyny výrobce konkrétního zařízení.
Mezi měsíčními kontrolami se vyplatí osvojit si ještě jeden jednoduchý návyk: pravidelně počítač restartovat. Restart může vyřešit drobné softwarové problémy a pomoci s uvolněním systémových prostředků. Pokud počítač používáte každý den, alespoň jednou týdně je rozumný interval.
Sedm kroků, z nichž žádný není složitý ani drahý. Dohromady ale mohou rozhodnout o tom, zda vás počítač bude i za dva roky spolehlivě poslouchat, nebo vás začne svou pomalostí a problémy frustrovat. Prvních patnáct minut věnovaných údržbě může být dobrým začátkem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda