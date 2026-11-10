Kvůli jednomu videu přišla Ornella o miliony a bydlí v nerekonstruovaném domě. Kokta přiznal, že chyba byla jen na jeho straně

Kvůli jednomu videu přišla Ornella o miliony a bydlí v nerekonstruovaném domě. Kokta přiznal, že chyba byla jen na jeho straněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ornella a Josef KoktoviZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 10.11.2026 12:10
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