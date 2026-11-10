Degradovaný kapitán Souček už se nehodlá k nepovedenému MS vracet

Pondělí 9. listopadu, první den reprezentačního srazu. Muž s 93 starty v dresu s českým lvem, nejzkušenější hráč současného výběru, přijel jen krátce před tiskovou konferencí. Otázky na léto přišly hned. „Už se nechci vracet k tomu, co bylo. Ani k mistrovství světa,“ řekl Souček. Podle
ČT sport přiznal, že měl po šampionátu v hlavě i otázku, jak to s ním v reprezentaci bude dál. „To už je teď pryč,“ dodal. Nejde o rozchod, ale o uzavření kapitoly. Souček pokračuje, zranění má za sebou a národní tým pro něj podle vlastních slov „vždy byl nejvíc“. Otevřená zůstává jiná otázka: jakou váhu bude mít v kabině hráč, který už nenosí pásku. Páska zmizela už po Gibraltaru
Mohlo by se zdát, že Souček přišel o kapitánství kvůli zranění nebo letnímu neúspěchu. Ve skutečnosti se o pásce rozhodlo dřív a z jiného důvodu.
Souček vedl reprezentaci jako kapitán v letech 2021 až 2025. Zlom přišel po závěrečném utkání kvalifikace o MS 2026 s Gibraltarem v Olomouci. Tým tehdy odmítl jít na děkovačku ke kotli fanoušků. Gesto, které mělo vyjádřit nespokojenost hráčů s atmosférou kolem mužstva, se obrátilo proti nim. Podle ČT sport právě tahle epizoda stála Součka pásku.
Kapitánskou roli převzal Ladislav Krejčí mladší. Na mistrovství světa už odjížděl jako jasný lídr týmu. Pod novým trenérem Santim Deniou se téma kapitána otevřelo znovu a při Krejčího absenci v zářijovém duelu s Chorvatskem vedl mužstvo Vladimír Coufal. Hierarchie je tedy pohyblivá, Souček v ní ale formálně stojí mimo.
Jak moc ho ztráta pásky zasáhla, zůstává nevyřčené. Na listopadové tiskovce o ní nemluvil. Soustředil se na návrat a na rozhovory s novým trenérem.
Od pásky k návratu
Letošní rok byl pro Součka sledem ran a jednoho obratu. V chronologickém pořadí:
Konec kvalifikace o MS 2026: po zápase s Gibraltarem v Olomouci a odmítnuté děkovačce přichází o kapitánskou pásku, přebírá ji Krejčí. Léto 2026, mistrovství světa: Česko ve skupině A prohrává s Jižní Koreou 1:2, remizuje s JAR 1:1 a podléhá Mexiku 0:3. Jeden bod, konec ve skupině. Souček se navíc zraňuje. Hned po MS: reprezentaci končí Patrik Schick a Tomáš Holeš, trenér Miroslav Koubek rezignuje. Souček mluví o hlubokém zklamání z výkonu týmu „ve všech aspektech“ a rozhodnutí o budoucnosti odkládá. Nechce nic dělat v emocích. 31. července: reprezentaci přebírá Španěl Santi Denia, první zahraniční kouč v historii národního týmu. 9. října: po zranění se vrací do zápasu za West Ham proti QPR. 6. listopadu: Denia ho povolává na listopadový sraz. 9. listopadu: Souček na tiskové konferenci uzavírá debatu o konci.
Drobná nesrovnalost provází samotné zranění. Krátce po šampionátu se mluvilo o neznámé diagnóze a spíš o vážnějším problému s kolenem, novější zprávy i
oficiální profil West Hamu ale uvádějí kotník. Pro listopad je podstatné, že Souček je zdravý. „Zranění je už v pořádku, jsem rád zpátky,“ řekl.
Za letní propad nikoho konkrétního nejmenoval. Odpovědnost dopadla na realizační tým a zkušené jádro: skončil trenér a dvě opory.
Denia a test bez pásky
Proč Souček zůstal, vysvětlil jednoduše. S Deniou mluvil ještě před srazem a komunikaci označil za nadstandardní. Právě ta mu podle jeho slov dodala obrovskou motivaci pokračovat. O konfliktu s trenérem nebo kabinou nepadlo ani slovo, Souček naopak popisuje pozitivní atmosféru.
Denia ho při nominaci nezval jako čestného veterána. Podle trenéra je Souček přínosem nejen díky zkušenostem, ale i tím, co dává týmu na hřišti i mimo něj. Zapadá do vize, kterou nový kouč razí od prvního dne: týmový duch a pocit, že každý hráč do mužstva patří. Konkrétní roli v sestavě Souček zatím nerozebíral, je na to prý ještě příliš brzy.
Herně jde o velkou změnu. Pod Deniou se hra zakládá od brankáře, postupuje se kombinací a po zisku míče se rychle přechází do útoku. Po debutu s Chorvatskem si server iDNES.cz všiml, že z české hry téměř zmizely dřívější dlouhé nákopy dopředu. Denia o minulosti mluvit nechce, raději o „svých myšlenkách“ a o tom, aby jim hráči uvěřili.
Podle nás je právě tady jádro Součkova návratu. Ve fotbale postaveném na trpělivé rozehrávce se ztrácí část jeho největších zbraní, tedy souboje ve vzduchu a náběhy do vápna po dlouhých míčích. Pokud se v nové struktuře prosadí, nebude to díky pásce, ale díky tomu, co předvede ve středu pole a v šatně. Bývalý kapitán bez formální funkce může být pro mladý tým stejně důležitý jako dřív. Nebo se z něj stane zkušený hráč do rotace. Listopad ukáže, která verze platí.
Španělsko a nula bodů
Návrat přichází v nejtěžší možné chvíli. Česko je po čtyřech zápasech skupiny A3 Ligy národů bez bodu se skóre 2:10.
Zápas Výsledek Česko – Chorvatsko 1:2 Česko – Anglie 0:2 Španělsko – Česko 3:1 Anglie – Česko 3:0
Skupina se Španělskem, Anglií a Chorvatskem je brutální a Souček i ostatní hráči mluví o zlepšeném projevu. Body ale chybí. Souček si přesto připomíná remízu 2:2 se Španěly z dřívějšího ročníku Ligy národů, která ho dodnes mrzí, protože vyrovnávací gól padl v 90. minutě. Návod vidí v hlavě: i proti velmoci chtít vyhrát. V říjnu ve Španělsku to skončilo porážkou 1:3, doma na Letné se ale tým může opřít o atmosféru.
Výsledky nejsou jen otázkou prestiže. Liga národů ovlivní nasazení do losu kvalifikace o Euro 2028 a další porážky mohou Česko posunout do horšího koše. Podle systému, který schválila
UEFA, postoupí přímo vítězové dvanácti skupin a osm nejlepších týmů z druhých míst, zbytek čeká baráž. Postup na Euro je přitom hlavním cílem Deniovy dvouleté smlouvy s opcí na další dva roky.
Utkání se Španělskem se hraje ve čtvrtek 12. listopadu od 20:45 v Praze na Letné. Přenos vysílá ČT sport, studio začíná v 19:30. V neděli 15. listopadu ve 20:45 pak tým uzavře podzim v Osijeku proti Chorvatsku. Jestli Souček nastoupí v základní sestavě, zatím potvrzené není. Po plném návratu do zdraví je to ale reálná možnost.
West Ham v krizi, Souček zůstává
Klidnější prostředí Součka nečeká ani v klubu. West Ham v květnu sestoupil a po čtrnácti letech opustil Premier League. Druhou nejvyšší soutěž hraje poprvé od ročníku 2011/12.
Návrat se zatím nedaří. Po patnácti kolech je West Ham devátý s bilancí šesti výher, pěti remíz a čtyř proher, skóre 37:23 a 23 body. Na přímý postup ztrácí šest bodů, na play-off tři. Trenér Nuno Espírito Santo dostal 3. listopadu po špatném startu a domácích porážkách výpověď, nahradil ho Scott Parker. Ten má za sebou tři postupy z druhé ligy (s Fulhamem, Bournemouthem a Burnley) a podepsal smlouvu na dva a půl roku.
Souček vinu na trenéra svalovat nechce. Výsledky ani výkony podle něj dobré nejsou, týmu chybí vítězná mentalita a odpovědnost nesou i hráči. Nepostup by označil za velký neúspěch. Nejsou to jen fráze: 13. října prodloužil smlouvu do léta 2028 a okamžitý návrat do Premier League vyhlásil za první cíl. Dá se čekat, že Parker zlepšení nezařídí přes noc. Přebírá tým v rozjeté sezoně a po sérii výsledkových ran.
Souček tak vstupuje do zimy na dvou frontách najednou: v klubu, který se hledá, a v reprezentaci, která čeká na první body. Kapitánskou pásku nemá ani na jednom místě. Čtvrteční zápas na Letné spíš ukáže, jestli ji vůbec potřebuje.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl