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Degradovaný kapitán Souček už se nehodlá k nepovedenému MS vracet

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Tomáš Souček po zpackaném mistrovství světa zvažoval konec v národním týmu. Teď je zpátky, bez pásky, ale s jasným vzkazem: k MS se vracet nechce.
Degradovaný kapitán Souček už se nehodlá k nepovedenému MS vracet

Degradovaný kapitán Souček už se nehodlá k nepovedenému MS vracet

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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