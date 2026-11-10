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Nova plánuje obří konkurenci StarDance! Tanec v něm nahradí krasobruslením

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Taneční show StarDance aktuálně slaví 20 let na české scéně a i po dvou dekádách patří mezi nejsledovanější pořady roku a na její sledovanost se konkurence vůbec nechytá. Komerční jednička Nova to ale nyní chce změnit a přichází s nečekanou konkurencí v podobě pořadu Hvězdy na ledě, který přenese známé hvězdy z tanečního parketu na ledovou plochu.
Nova plánuje obří konkurenci StarDance! Tanec v něm nahradí krasobruslením

Nova plánuje obří konkurenci StarDance! Tanec v něm nahradí krasobruslením

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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