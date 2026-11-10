Nova plánuje obří konkurenci StarDance! Tanec v něm nahradí krasobruslením

Taneční show StarDance aktuálně slaví 20 let na české scéně a i po dvou dekádách patří mezi nejsledovanější pořady roku a na její sledovanost se konkurence vůbec nechytá. Komerční jednička Nova to ale nyní chce změnit a přichází s nečekanou konkurencí v podobě pořadu Hvězdy na ledě, který přenese známé hvězdy z tanečního parketu na ledovou plochu.
Skupiny Nova a Markíza totiž získaly práva na celosvětově úspěšný formát Dancing on Ice, který v roce 2006 vytvořila britská společnost ITV Studios. A jak název napovídá, tentokrát se bude navazovat na českou lásku k ledním sportům, zejména ke stále oblíbenému krasobruslení. Vybrané celebrity a známé tváře budou spojeny s profesionálními krasobruslaři, s nimiž podstoupí náročný trénink a budou předvádět náročná krasobruslařská čísla a choreografie, které následně ohodnotí jak odborná porota, tak diváci. Konceptem tak bude nová show velmi podobná právě megapopulárnímu StarDance.
„Krasobruslení i lední hokej mají v Česku a na Slovensku silnou tradici a přinesly nám řadu výjimečných úspěchů. U televizních obrazovek jsme společně prožívali napínavé souboje, radovali se z vítězství a fandili osobnostem, které spojovaly celé generace. Hvězdy na ledě jsou pro nás příležitostí navázat na tuto tradici velkolepou show, jež spojí sportovní výzvu s hudbou, emocemi a jedinečnou atmosférou živého vysílání,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova a TV Markíza. Pokračuje tím spolupráce dvou prověřených televizí, která aktuálně probíhá díky nové řadě SuperStar.
Hvězdy na ledě
by pak měly být jedním z jejich nejvelkolepějších a nejambióznějších projektů, u nichž je celkem viditelná snaha ukradnout fenoménu StarDance řadu diváků a ukázat, že podobná show může ve velkém měřítku vzniknout i jinde než v České televizi. StarDance navíc v následujících letech čeká velká změna v podobě nové moderátorské dvojice, která nahradí nesmírně oblíbeného Marka Ebena
a Terezu Kostkovou
. A tato změna může v případě neúspěchu odlákat České televizi řadu diváků, čehož může konkurence se svým ledním rivalem využít.
Přípravy na novou show jsou už v plném proudu. Tvůrci lákají na rodinnou podívanou plnou emocí, lesku i strhujících výkonů, která se bude vysílat živě z pražských Letňan. Vybírání soutěžních dvojic už dokonce probíhá a diváci by se měli jména účastníků dozvědět v následujících týdnech. „Přímý přenos je čistý adrenalin a spojení s krasobruslením tenhle pocit ještě násobí,“ doplňuje režisér a kreativní producent Pepe Majeský.
„Ať už děláte SuperStar, Českého slavíka nebo taneční show Let’s Dance, vždycky hledáte tu správnou jiskru mezi lidmi před kamerou. V Hvězdách na ledě dáme dohromady osobnosti z různých světů a postavíme je před mimořádně tvrdou zkoušku. Vidět lidi, které znáte z úplně jiných rolí, jak překonávají strach a riskují na hraně možností, bude fantastický zážitek nejen pro diváky v obývácích, ale i pro nás v přenosovém voze,“ dodává. Co myslíte, bude slavit nová soutěž úspěch, nebo zůstane StarDance v tomto ohledu stále neohroženou jedničkou?
Zdroj: TV Nova