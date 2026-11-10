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Demokracie s povinnou docházkou. Za Masaryka mohl volební absentér dostat pokutu

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Za první republiky byla volební účast povinná. Zákon z roku 1920 znal pět výjimek a za neomluvenou absenci pokutu od 20 do 5 000 Kč nebo vězení.
Bronzová socha T. G. Masaryka před budovou na Hradčanském náměstí v Praze.

Bronzová socha T. G. Masaryka před budovou na Hradčanském náměstí v Praze.

Zdroj: Chabe01 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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