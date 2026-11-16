Opilý řidič narazil u Bechyně do betonového sloupu. Pro zraněné letěl vrtulník
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Opilý řidič narazil u Bechyně do betonového sloupu. Pro zraněné letěl vrtulníkZdroj: HZS JčK
Článek byl publikován 16.11.2026 20:30
K mimořádné události došlo na železniční trati ve stanici Hluboká nad Vltavou. Dva vlaky tam o sebe podle...
Plán na výstavbu malého modulárního reaktoru v Temelíně vyvolává odpor za hranicemi už delší dobu. Horní...
Na místě původního mostu přes Dobrovodský potok už vzniká nová konstrukce a stavba se pomalu blíží k...
Noční hlídka českobudějovických policistů zabránila možné tragédii. V Lidické ulici si všimli muže, který...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Budějcký advent nabídne přes 500 akcí. Náměstí rozzáří čtrnáctimetrová jedle ze Ševětína
- V Hluboké nad Vltavou o sebe zavadily dva vlaky. Na místě zasahují hasiči
- Horní Rakousko brojí proti reaktoru v Temelíně. Lidem nabízí vzor připomínek k EIA
- Most přes Dobrovodský potok má být hotový do konce roku. Stavbaři již betonují mostovku