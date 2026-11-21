Hromadná nehoda na Jindřichohradecku. V Horní Pěně se srazila tři auta
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Hromadná nehoda na Jindřichohradecku. V Horní Pěně se srazila tři autaZdroj: HZS jihočeského kraje
Článek byl publikován 21.11.2026 12:46
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