„Bohužel ale nemáme tyto klienty kam nasměrovat, protože vhodné návazné služby buď chybí úplně, nebo jsou pro ně prakticky nedostupné,“ uvedla vedoucí českobudějovického Domu sv. Pavla Petra Vohlídalová. I v létě se obsazenost domu pohybuje kolem 80 procent a od začátku roku museli pracovníci Charity České Budějovice odmítnout 159 žádostí o nocleh.
České Budějovice staví Azylový dům Okružní se 14 lůžky pro muže a 24 pro páry a s noclehárnou s 28 lůžky. „Do tohoto objektu se zároveň přesune Azylový dům sv. Pavla z Riegrovy ulice, jehož dosavadní působení v dané lokalitě je již pro obyvatele města neúnosné,“ uvedla náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko). Současně rekonstrukce a přístavba Azylového domu Lípa zajistí 70 lůžek pro 15 matek, 45 dětí a deset žen.
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Noclehárna Charity Tábor, jejíž kapacita je 16 lůžek, byla už na konci října plně obsazena. „S příchodem chladnějšího počasí se do našich služeb vracejí známí klienti, ale zároveň vnímáme nebývalý příchod nových lidí. A mezi nimi jsou i tací, kteří ještě nedávno měli vlastní bydlení. Pracují, nepijí, neužívají drogy, ale přesto už nemají kde bydlet,“ uvedla Jana Woldřichová z Charity Tábor. Noclehárna loni odmítla 108 zájemců o nocleh.
Život lidí na ulici přináší v Táboře také zvýšenou kriminalitu. Nové vedení města chce proto podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka posílit pěší hlídky strážníků u nádraží a na dalších rizikových místech. Počítá také s možností zřízení služebny městské policie na sídlišti Nad Lužnicí a chce modernizovat kamerový systém.
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V Písku žije na ulici zhruba 25 lidí, kterým pomáhá noclehárna a nízkoprahové denní centrum. Azylový dům ve městě chybí. Ve Strakonicích mají bezdomovci k dispozici azylový dům a noclehárnu. „Městská policie navázala spolupráci s bývalou místní bezdomovkyní, která by se ráda ujala pomoci těmto lidem. Aktuálně koluje mezi bezdomovci dotazník, který po vyhodnocení ukáže, co přesně tuto skupinu obyvatel trápí a jak si představují pomoc a respektování pravidel,“ řekla mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.
Jindřichův Hradec se snaží ztrátě bydlení u ohrožených skupin předcházet. Sociální pracovníci pomáhají lidem v nouzi například s financemi. Překlenout těžké období mohou v sociálních bytech. Noclehárna, kterou provozuje charita, má 11 lůžek. „V posledním kvartálu se objevilo výrazně víc lidí, kteří k nám přišli poprvé,“ uvedla Libuše Šimonová z Noclehárny Jindřichův Hradec.
Prachatice pomáhají lidem bez domova najít a udržet si bydlení. Sociální pracovníci v terénu lidi vyhledávají a pomáhají jim udělat první kroky. Letos město zřídilo kontaktní místo pro bydlení. „Lidé se sem mohou obrátit už ve chvíli, kdy jim ztráta bydlení teprve hrozí, i když potřebují najít nové bydlení,“ uvedla Hana Rabenhauptová z prachatické radnice. Komunitní pracovník města propojuje pomoc radnice s činností dalších pomáhajících organizací. Loni město zřídilo tři sociální byty.