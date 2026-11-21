Pilotní projekt, který na českých dálnicích nemá obdoby, se na D3 rozběhl loni v říjnu. Řidiči mohou za příznivých podmínek využívat maximální povolenou rychlost 150 kilometrů v hodině na téměř 47 kilometrů dlouhém úseku mezi exitem 84 Planá nad Lužnicí a exitem 131 Úsilné. Jde o první místo v Česku, kde je takto vysoká rychlost legálně povolena.
Původně měl zkušební provoz trvat pouze půl roku, následně se však ministerstvo rozhodlo testování prodloužit. Výjimka tak zatím platí do konce letošního roku. Právě tehdy by mělo padnout konečné rozhodnutí o jejím dalším osudu.
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Ministerstvo dopravy nyní čeká na závěry Inspekce silniční dopravy a policie. Ty mají pomoci vyhodnotit, zda zvýšení rychlostního limitu nemá negativní dopad na bezpečnost provozu. Podle Ředitelství silnic a dálnic by v případě příznivých výsledků neměl být důvod vyšší rychlost rušit.
„Do konce roku rozhodne ministerstvo dopravy o zachování nebo zrušení maximální povolené rychlosti 150 kilometrů v hodině na D3. Pokud závěry Inspekce silniční dopravy a policie prokážou, že vyšší rychlost nutně neznamená vyšší riziko těžkých nehod, neměl by být problém tento limit v úseku zachovat,“ uvedlo ŘSD. Pilotní projekt, který na českých dálnicích nemá obdoby, se na D3 rozběhl loni v říjnu. Stopadesátka neplatí za všech okolností
Vyšší rychlost přitom není na jihočeské dálnici povolena nepřetržitě. Její aktivaci zajišťuje 42 speciálních proměnných dopravních značek, které upravují limit podle aktuálních podmínek. Systém sleduje zejména počasí, stav vozovky, dohlednost a hustotu dopravy. Při nepříznivých podmínkách může rychlostní limit klesnout na 100 kilometrů v hodině.
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Pilotní projekt od začátku provázejí debaty o tom, zda vyšší povolená rychlost skutečně přináší očekávaný efekt, aniž by ohrožovala bezpečnost. První zveřejněné statistiky totiž ukázaly také nárůst dopravních nehod a počtu zraněných.
Policie za prvních několik měsíců testovacího provozu evidovala 39 nehod, tedy o 17 více než ve srovnatelném období předchozího roku. Počet lehce zraněných vzrostl o pět na celkových jedenáct. Policisté zaznamenali také více případů překročení povolené rychlosti. Část těchto údajů se však vztahovala na širší úsek dálnice, nikoliv pouze na místo s aktivním limitem 150 kilometrů v hodině.
Rozhodnutí může ovlivnit i další dálnice
Zkušenosti z jihočeské D3 mohou mít význam také pro další české dálnice. Pokud se pilotní projekt osvědčí, vyšší rychlost by se v budoucnu mohla objevit například na některých úsecích D1 nebo D11.