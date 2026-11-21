V domovech pro seniory na Jindřichohradecku přibylo 38 míst
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
V domovech pro seniory na Jindřichohradecku přibylo 38 místZdroj: Jihočeský kraj
Článek byl publikován 21.11.2026 16:05
Sociální služby zaznamenaly nárůst počtu nových klientů. Na ulici přibývají lidé ve špatném zdravotním...
Vážný pracovní úraz zaměstnal v pátek odpoledne jihočeské záchranáře na Kaplicku. Na muže při práci v lese...
Budoucnost rychlostního limitu 150 kilometrů v hodině na jihočeské dálnici D3 se blíží k rozhodujícímu...
Cyklostezku na levém břehu Malše v Českých Budějovicích čeká několikadenní uzavírka. Oprava zhruba 550...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →